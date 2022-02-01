CNN：國安部長與基層開會 邊境巡邏隊大吐苦水
有線電視新聞網(CNN)1日報導，根據外洩的錄音檔與影片檔，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)上周與駐紮美墨邊境多處據點的邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)開會時，基層人員在會中大吐苦水，一名邊境巡邏員氣憤之下背對梅奧卡斯，另一名巡邏員則嗆梅奧卡斯憑什麼穿上帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。
報導指出，邊境巡邏隊人員在會中提出的工作挑戰包括新冠疫情以及移民政策，會議氣氛一度緊張。
三名消息人士透露，其中一場德州邊境城市拉雷多(Laredo)舉行的會議裡，一名邊境巡邏員對梅奧卡斯當面提問時，請教梅奧卡斯哪一年畢業於邊境巡邏學院(Border Patrol Academy)，梅奧卡斯則回答不曾就讀邊境巡邏學院。
這名邊境巡邏員接著詢問梅奧卡斯，既非邊境巡邏學院校友，為什麼穿著帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。
報導指出，梅奧卡斯這次前往邊境地區巡迴已是就任以來的第八趟，邊境巡邏隊基層人員在會議中對人力編排、無證移民釋放規定以及防疫措施等，當面提出問題。
消息人士指出，某些邊境巡邏學院成員在會中表達不願接種新冠疫苗的理由，也有巡邏員在會中抱怨大批非法入境的無證客都沒有受到疫苗接種令的限制。
根據美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)最新統計，邊境巡邏隊2021年12月間總共逮捕17萬186名非法入境者，逮捕人數比11月略少。
梅奧卡斯上周花了三天時間巡視亞利桑納州及德州的邊境據點，與國土安全部第一線邊境人員會面並聽取簡報，並與當地民選官員開會。梅奧卡斯在亞利桑納州尤馬(Yuma)、威爾頓(Wellton)以及德州克林特(Clint)、艾爾帕索(El Paso)、布利斯堡(Fort Bliss)及拉雷多，則與當地邊境巡邏員舉行工作會議。
拉雷多邊境巡邏隊工會會長加爾薩(Hector Garza)對CNN指出，邊境巡邏員面對眼前美墨邊境現況，例如人口走私及毒品走私猖獗，普遍心情都是「深感挫折，憂心忡忡」。
加爾薩說，由於非法入境者人數過於龐大，邊境巡邏員必須投注大量時間處理無證客問題，無法執行其他層面的執法行動，例如防止毒品走私以及逮捕重刑前科犯。
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