CNN：國安部長與基層開會 邊境巡邏隊大吐苦水

國土安全部長梅奧卡斯。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)1日報導，根據外洩的錄音檔與影片檔，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)上周與駐紮美墨邊境 多處據點的邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)開會時，基層人員在會中大吐苦水，一名邊境巡邏員氣憤之下背對梅奧卡斯，另一名巡邏員則嗆梅奧卡斯憑什麼穿上帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。

報導指出，邊境巡邏隊人員在會中提出的工作挑戰包括新冠疫情以及移民政策，會議氣氛一度緊張。

三名消息人士透露，其中一場德州 邊境城市拉雷多(Laredo)舉行的會議裡，一名邊境巡邏員對梅奧卡斯當面提問時，請教梅奧卡斯哪一年畢業於邊境巡邏學院(Border Patrol Academy)，梅奧卡斯則回答不曾就讀邊境巡邏學院。

這名邊境巡邏員接著詢問梅奧卡斯，既非邊境巡邏學院校友，為什麼穿著帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。

報導指出，梅奧卡斯這次前往邊境地區巡迴已是就任以來的第八趟，邊境巡邏隊基層人員在會議中對人力編排、無證移民釋放規定以及防疫措施等，當面提出問題。

消息人士指出，某些邊境巡邏學院成員在會中表達不願接種新冠疫苗的理由，也有巡邏員在會中抱怨大批非法入境 的無證客都沒有受到疫苗接種令的限制。

根據美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)最新統計，邊境巡邏隊2021年12月間總共逮捕17萬186名非法入境者，逮捕人數比11月略少。

梅奧卡斯上周花了三天時間巡視亞利桑納州及德州的邊境據點，與國土安全部第一線邊境人員會面並聽取簡報，並與當地民選官員開會。梅奧卡斯在亞利桑納州尤馬(Yuma)、威爾頓(Wellton)以及德州克林特(Clint)、艾爾帕索(El Paso)、布利斯堡(Fort Bliss)及拉雷多，則與當地邊境巡邏員舉行工作會議。

拉雷多邊境巡邏隊工會會長加爾薩(Hector Garza)對CNN指出，邊境巡邏員面對眼前美墨邊境現況，例如人口走私及毒品走私猖獗，普遍心情都是「深感挫折，憂心忡忡」。

加爾薩說，由於非法入境者人數過於龐大，邊境巡邏員必須投注大量時間處理無證客問題，無法執行其他層面的執法行動，例如防止毒品走私以及逮捕重刑前科犯。