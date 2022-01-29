串流擋影星財路 「黑寡婦」告迪士尼只是開端

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）（右）為「黑寡婦」同步在Disney+上映控告迪士尼，影音串流折損影星票房分紅的爭議檯面化。圖為史嘉蕾喬韓森2019年10月4日出席紐約影展活動。中央社

新冠大流行近兩年來，戲院生意大受打擊，影音串流乘勢而起，許多電影 捨棄院線直接在串流平台亮相，影星票房分紅沒有著落，疫情下怎麼和片商談片酬成為一門學問。

這項議題去年7月底浮上檯面，主演「黑寡婦」（Black Widow）的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在電影上映3週後將發行商迪士尼 （Disney）告上法院，指控迪士尼讓「黑」片在串流平台Disney+同步上映，違背當初保證只在院線放映的約定。

這宗影星告片商的罕見訴訟深受矚目，不僅在於史嘉蕾喬韓森是好萊塢 片酬最高女星之一，也攸關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時代串流當道、電影票房收入銳減下，明星與幕後製作團隊酬勞結構將怎麼轉變。

依好萊塢多年傳統，片商除給予有如「前金」的片酬外，也時常讓大牌影星拿到票房分紅，或分享電影下檔後從其他影視通路進帳的授權金。一般來說，賣座電影票房收入與影視授權金略高一籌，大牌藝人拿到數千萬美元「後謝」不足為奇。

COVID-19大流行後，全美戲院一度被迫熄燈，串流平台漸漸成為觀眾看片的首選管道。即使疫情緩和，院線業者仍因觀眾未完全回流而持續掙扎，去年眾多大片票房表現不如預期，Disney+、HBO Max等新興串流平台搶走戲院生意被認為是元凶之一。

從迪士尼角度出發，讓Disney+訂戶額外付費同步在家觀賞「黑寡婦」，增加吸收訂戶的賣點，是在COVID-19大流行時代減少依賴院線票房、另闢蹊徑開拓財源的避險之舉。

但對史嘉蕾喬韓森來說，雖然2000萬美元片酬可觀，但迪士尼臨時決定讓「黑寡婦」院線與串流同步上映，既折損她的票房分紅，又不讓她分享「黑」片開映週末Disney+額外進帳的6000萬美元，片商為自身利益不惜違約，迫使她訴諸法律討公道。

根據訴狀，史嘉蕾喬韓森團隊指稱迪士尼的決定造成她損失多達5000萬美元。迪士尼則暗指她在全球公共衛生危機未解之際只顧錢財、自私自利，並聲請以仲裁解決爭端。

去年9月底，兩造化干戈為玉帛，宣布庭外和解，條件不詳，僅說對達成共識深感滿意。

黑寡婦槓上迪士尼的戲碼告一段落，但這只是COVID-19大流行時代片商與創作團隊財務關係丕變的冰山一角。

「沙丘」（Dune）、「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）等華納兄弟（Warner Bros.）去年所有院線片都在串流平台HBO Max同步上映。華爾街日報報導，華納為安撫怒火中燒的演員、導演及其他收入受影響的創作成員，斥資逾2億美元當作補償金。

馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的科幻動作片「無穹迴役」（Infinite）去年6月跳過院線，直接在串流平台Paramount+上映。馬克華柏格團隊試圖重新議約未果，一度與派拉蒙影業（Paramount Pictures）高層口角相向。

COVID-19大流行後，好萊塢各大片廠都跟隨網飛（Netflix）腳步，積極經營自家串流平台。串流付費訂戶可看到飽，平台上單一影視作品帶來的收入幾乎無法衡量，有別於精準的票房數字，因此，大牌影星和想走網飛路線的片商交涉時片酬好談，分紅怎麼喬則是一大難題。

網飛近10年來積極耕耘原創內容，掀起串流革命，過去兩年更在COVID-19推波助瀾下徹底顛覆好萊塢生態。

好萊塢片廠曾呼風喚雨數十年，但在COVID-19疫情影響下，眾多電影不得不捨棄戲院，轉戰串流爭取曝光。掌握大量訂戶的數位平台躍居霸主，連帶擋了影星從票房收入分一杯羹的財路，史嘉蕾喬韓森控告迪士尼開了第一槍，但這波板塊位移不會隨雙方和解而止息。