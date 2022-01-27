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亞當斯胞弟可繼續在市府任職 但只領1元年薪

宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

中央社德古西加巴27日專電
台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）今日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，中）交談。（總統府提供）中央社
台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）今日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，中）交談。（總統府提供）中央社

台副總統賴清德今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這也是台美副元首第一次在國際場合自然互動。

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）今日舉行總統就職暨宣誓典禮，成為宏國首位女總統；台總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往宏國祝賀。

今天一早，前往就職典禮場地沿途已經擠滿揮舞宏國國旗的人潮，政府官員與各國貴賓車隊還曾因民眾過於熱情而停頓；可容納約3萬人的國家體育場也擠滿宏國民眾，等待卡斯楚與3位副總統宣示就職。

賴副總統下榻酒店距離國家體育場不到10分鐘車程，台灣特使團約當地時間上午10時40分進場，主辦單位介紹中華民國台灣副總統賴清德時，可聽見看台上民眾歡迎與鼓掌聲不斷。

賴副總統除向觀眾揮手致意，還入境隨俗展現拉丁美洲熱情，不僅拍拍胸口致謝、更頻頻送上飛吻給看台上的宏國民眾；體育場看台現場以及各國觀禮旗隊，也看見中華民國國旗。

就職觀禮台分兩區，前區主要人員是總統卡斯楚與家人、政府官員，各國元首與特使則在前區後方，賴副總統安排在元首特使區第一排；賀錦麗的位置賴清德左側，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。

賀錦麗作為就職祝賀團最重要貴賓，直至典禮進行至授予卡斯楚藍白色的總統綬帶時才進場，她入場後逐一跟各國元首致意，至賴副總統，兩人短暫交談、自然互動，並為卡斯楚鼓掌祝賀。

路透社報導，卡斯楚在丈夫暨前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）和子女陪伴下出席就職典禮，她滿面笑容，胸前掛著藍白色的總統綬帶；當現場正式介紹賀錦麗時，現場歡聲雷動表達支持。

美國總統拜登指派賀錦麗主導美方的中美洲「北方三角」（薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯）政策。賀錦麗稍早曾推特寫道：「我國與宏都拉斯的關係很重要」，她並提及稍晚將和卡斯楚會談，「討論深化彼此在多項議題上的合作」。

賀錦麗 賴清德 中華民國

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