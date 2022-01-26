加密貨幣大跌 梅蘭妮亞拍賣帽子也受衝擊

梅蘭妮亞在個人網站拍賣的白色寬邊帽，受到加密貨幣震蕩影響。圖為梅蘭妮亞與法國第一夫人布莉姬2018年4月在華府合影。(Getty Images)

加密貨幣(cryptocurrency)市場大震盪，從去年11月以來全球市值蒸發逾1.35兆元，前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)25萬元起標拍賣 一頂白色帽子，也受到衝擊。

梅蘭妮亞‧川普日前在個人網站MelaniaTrump.com拍賣2018年4月陪同川普訪問法國時戴的一頂特製白色寬邊帽，拍賣以25萬元起標，只收Solana(索拉納，SOL)虛幣交易。網站活動介紹中指出，部分拍賣所得將為寄養家庭兒童提供電腦及科技教學，但梅蘭妮亞‧川普辦公室並未答覆媒體詢問捐做慈善的比例有多少，也未說明捐款對象的機構名稱。

華盛頓郵報報導，梅蘭妮亞‧川普的帽子拍賣遇上這波加密貨幣暴跌，距離截標只剩兩天的25日，原本起標價25萬元，變成只有15萬5916元。帽子拍賣推出以來，隨著Solana價格浮動，25萬元起標價曾經一度漲至27萬5000元。

報導指出，梅蘭妮亞‧川普帽子拍賣受到這波加密貨幣市場重挫波及，堪稱高風險投資碰上不當時機的最佳寫照；Solana是跌幅最慘重的虛幣，過去一周裡價值縮數超過40%。Solana區塊鏈(blockchain)在22日、23日突然當機，導致價格雪崩。

截至26日上午，梅蘭妮亞‧川普帽子拍賣最高出價為17萬6508元，等同1800SOL。