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華郵：柯連恩資歷顯赫 任白宮幕僚長周年表現卻有缺憾

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，柯連恩擔任白宮幕僚長第一年，經常面臨現今華府政壇的不尋常挑戰。(美聯社)
華盛頓郵報報導，柯連恩擔任白宮幕僚長第一年，經常面臨現今華府政壇的不尋常挑戰。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，當拜登即將獲得2020年民主黨總統提名之際，高層幕僚提供了一份出任白宮幕僚長的建議人選名單，但拜登斬釘截鐵表示，心中早就屬意一名擁有紮實政府經驗的最佳人選：柯連恩(Ron Klain)。

報導指出，擁有顯赫資歷的柯連恩擔任白宮幕僚長第一年，經常面臨現今華府政壇的不尋常挑戰。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)便都各自因為立法策略與政策內容，而對柯連恩頗有意見。

對抗疫情堪稱白宮當務之急，柯連恩卻在疫情措施方面得罪了拜登政府團隊的疫情主管官員，例如白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)。柯連恩希望加快推動某些計畫，但齊安茲及防疫團隊卻認為過於急切恐怕招致反效果。

60歲的柯連恩反應敏銳、組織力強等特質，深受白宮官員及國會議員肯定，拜登核心幕僚也認為柯連恩信心十足。然而，擔任白宮幕僚長一年來，柯連恩在許多方面卻未獲得預期中的成果。

民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)比喻說，柯連恩就好像讓火車班次按時開出，「即使有些時候貨車車箱似乎是空的」。

柯連恩運籌帷幄之下，拜登推出1.9兆疫情紓困法案以及具有里程碑意義的基礎建設包裹法案，挺柯陣營表示這些都是柯廉恩辦事效力的表現。然而，疫情遲遲未退，社會支出與對抗氣候變遷法案在國會卡關，浪費太多時間捲入複雜的國會協商，則是拜登執政周年的缺憾。

報導指出，柯連恩挨批過於重視精英階層的看法，從推特發文即可一窺究竟，柯連恩也被批評跟民主黨自由派人士走得太近；然而，不管是盟友或某些批評者，還是認為柯連恩是擔任白宮幕僚長的最佳選擇，拜登上台後創造大量就業機會、讓數千萬美國民眾接種新冠疫苗，柯連恩功不可沒。

華盛頓郵報分析，柯連恩受到黨內同僚最強烈的批判是，跟民主黨左翼團體結盟導致拜登施政效率降低、政治形象受損。許多民主黨人士便抱怨，去年秋季的國會協商期間，眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)對柯連恩予取予求，知情人士透露，最後連波洛西在內等民主黨眾院黨團高層都對柯連恩感到氣憤。

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