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歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

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歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

編譯郭宣含／綜合24日電
世衛總幹事譚德塞說，新冠疫情可能最早在歐洲畫下句點。圖為西班牙巴塞羅納地鐵站。(路透)
世衛總幹事譚德塞說，新冠疫情可能最早在歐洲畫下句點。圖為西班牙巴塞羅納地鐵站。(路透)

世界衛生組織(WHO)歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)23日表示，Omicron疫情推向新階段，3月恐累積達六成歐洲人遭新冠病毒感染，歐洲疫情可望終結，但現在還不能鬆懈；世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)24日說，預期最嚴峻的新冠疫情年底前可能結束，並終結全球公衛緊急狀態，但不排除出現更多變種病毒。

克魯格23日接受法聯社(AFP)訪問時表示，Omicron將新冠疫情推向新階段，可望終結歐洲疫情；但他也警告，全球還有許多人未接種疫苗，現在仍不可鬆懈防疫，預估到3月，會有六成歐洲人遭Omicron感染。

克魯格指出，一旦歐洲Omicron疫情減退，全球民眾可能因為接種疫苗或確診，具有數周到數月的免疫力，季節性感染也可望下降，「Omicron可望讓穩定與正常化的日子成真。」

「新冠病毒可能在年底前捲土重來，但未必造成大流行，我們預期在那之前會有一段平靜日子。」克魯格雖樂觀但也謹慎提醒說：「新冠病毒不只一次讓我們訝異，我們必須小心。」

譚德塞則說，終結新冠疫情急性階段仍是全球當前首要之務，「目前有許多疫情如何演變與終結的討論，但妄自猜測Omicron會是最後一個變種病毒，或是我們將終結疫情，這種說法相當危險。」

譚德塞說，全球提供更多變種病毒出現的理想條件，「我們能夠結束新冠病毒的全球公衛緊急狀態，而且在今年做到。」前提是各國達到七成接種率、改善檢測和病毒排序效率，以及更密切追蹤新冠病毒與變種病毒等。

譚德塞表示，全球在可見未來必須與新冠病毒共存，但這不表示該放任新冠病毒傳播。

在美國，最先爆發Omicron疫情的東北部和部分上中西部等地似乎已過高峰，全國近日新增確診和住院人數也趨緩，但新增病歿數卻持續攀升，多州醫院瀕臨崩潰。

根據路透統計，美國新冠肺炎過去一周平均新增病例比過去兩周平均減少12%，但阿肯色與北卡羅萊納等州的新冠住院人數卻破新高，全國目前有14萬7000人染疫住院，低於20日15萬2000人的高峰。

美國Omicron病歿數已超越Delta病歿數，過去一周平均單日新增2200人病歿，高於去年9月底2078人的病歿數；路透統計顯示，美國23日新冠病歿人數創11個月新高，過去一周平均病歿數比過去兩周平均增加11%。

疫情 Omicron 譚德塞

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