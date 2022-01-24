我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被爆住進加護病房 納豆最新病況曝光

Omicron之後下個變種病毒將如何？專家分析3假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

記者顏伶如／綜合報導
繼Omicron之後，下一個出現的變種病毒會有多大的影響力，公共衛生專家分析好壞結果各異的三種假設情境。(美聯社)
繼Omicron之後，下一個出現的變種病毒會有多大的影響力，公共衛生專家分析好壞結果各異的三種假設情境。(美聯社)

繼Omicron之後，下一個出現的變種病毒是否同樣具有高傳染力，甚至傳染力更加增加，民眾遭到感染時會不會病情變得更嚴重，還是趨於無症狀，公共衛生專家分析好壞結果各異的三種假設情境。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染病學家盧瑟福(George Rutherford)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「接下來狀況將會如何，目前仍無法明確掌握。」他說，病毒可能產生漸進式突變，例如之前的Alpha及Beta變種病毒，但也可能出現巨大改變，例如Delta與Omicron變種病毒，「下一個出現的會是哪一種，只能看運氣了」。

報導指出，以H1N1流感病毒為例，最初是以新型病毒之姿，在1918年釀成史上最嚴重的流感大流行，全球人口約三分之一被感染，約5000萬人因此喪生。疫情後來雖然結束，可是H1N1流感病毒迄今依然存在。

史丹福大學(Stanford University)流行病學家及傳染疾病專家伊芙‧馬多納多(Yvonne Maldonado)說，1918年造成全球疫情的H1N1流感病毒，堪稱如今帶來每年流感疫情所有H1N1流感病毒的「高祖父母」(great-great-grandparent)，因為病毒在幾十年間出現許多突變，但起源還是一樣的病毒株。她說，新冠病毒也可能出現類似的發展。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，美國平均每年有3萬5000人死於流感。柏克萊加大(University of California, Berkeley)公共衛生學院傳染疾病及疫苗學專家舒瓦茲柏格(John Swartzberg)指出，民眾要持續過生活，但日常生活模式將恐將無法回歸到與從前一模一樣。

馬多納多說，如果新冠疫情變成流感化，將是「最佳情境」(best-case scenario)。她說，在這種情況下，世界各國需要加強的工作在於保護高風險族群、推廣疫苗並且為患者提供單株抗體(monoclonal antibody)藥物及抗病毒藥物；疫苗廠商則必須推出針對變種病毒的特定疫苗，好讓民眾每年接種，藥廠也要研發功能更好的病毒檢測劑。

報導指出，第二種假設情境是，抗病毒藥物或單株抗體藥物不足，無法提供給所有染疫患者，或者藥廠無法研發出針對變種病毒量身打造的疫苗。

最後一種狀況最糟糕的假設情境則是，出現了一種足以穿透疫苗保護效果，也能突破藥物治療的變種病毒。不過，馬多納多分析：「我覺得這種情形出現的機率比較低。」

流感 變種病毒 疫苗

上一則

27年前奧克拉荷馬市爆炸案勇救5人 盲眼英雄逝世

延伸閱讀

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢
輝瑞執行長：1年接種1劑疫苗 比頻打追加劑好

輝瑞執行長：1年接種1劑疫苗 比頻打追加劑好
數千人反疫苗華府示威 抗議強制接種 喝斥戴口罩者

數千人反疫苗華府示威 抗議強制接種 喝斥戴口罩者
港專家：目前香港無足夠條件與病毒共存

港專家：目前香港無足夠條件與病毒共存

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪