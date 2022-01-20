我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

「公職免學貸」計畫修改 7萬人受惠、減免近50億元

編譯孫梁／綜合20日電
聯邦教育部修改計畫，讓從事公共服務業的7萬人獲得學貸減免。圖為麻州一社區大學的畢業禮。（美聯社）
聯邦教育部修改計畫，讓從事公共服務業的7萬人獲得學貸減免。圖為麻州一社區大學的畢業禮。（美聯社）

免除部分美國人背負的高額學生貸款拜登總統的主要政策之一；教育部20日宣布，「公職服務學貸減免」計畫(Public Service Forgiveness Loan)修改後，約7萬人的近50億元學貸可望免除，最終將有55萬人受益。

公職服務學貸減免計畫是2007年提出，宗旨是吸引學生擔任教師、警察、消防員、軍人等公共服務工作，只要工作期間定期償還，學貸十年後即可免除；但計畫自執行以來，幾乎沒有任何人的學貸被聯邦政府豁免。

教育部去年10月修改了免除學貸的標準，當時全國130萬人試圖通過這一計畫豁免學貸；教育部表示，標準修改後，初期即有2萬2000人可立即免掉學貸，2萬7000人只要證明從事符合要求的工作也可免除，預計7萬人將有資格免掉近50億元的學貸。

教育部副部長卡瓦爾(James Kvaal)表示：「在公共部門供職十年的人，包括教師、護士、急救人員和軍人等許多公職人員，都能得到我們的支持和依賴公職服務學貸減免計畫，尤其是在疫情時期。如今拜登政府履職一年，對他們的支持將繼續。」

拜登總統面臨要求他利用行政權豁免4300萬人聯邦學貸的強烈呼聲，他競選時承諾每人豁免1萬元學貸，如今卻表示學貸豁免權屬於國會；拜登19日在執政周年的記者會上被問到如何取消學貸時沒有回答，但拜登政府將疫情期間暫停償還學貸的期限延至5月1日。

學貸豁免計畫是鼓勵大學畢業生不受私營部門的高薪誘惑，而到公共部門就職，作為交換條件，聯邦政府十年後將免除他們的學貸。

學貸減免計畫貌似簡單但執行複雜，對豁免資格的要求嚴格，多數人因為借貸的種類不符合規定而不能參加；許多人是10年後申請豁免時才發現不符資格，但又沒有其他選擇，只好重新制定償還計畫。

拜登上任以來，教育部已豁免67萬5000人約150億元的學貸，均為通過擴大執行各項債務豁免計畫；教育部修改的「公職服務貸款減免」計畫，是擴大執行學貸豁免計畫的一部分。

教育部 拜登 貸款

上一則

病毒衝擊經濟…2周880萬人染疫無法上工 疫情以來之最

延伸閱讀

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任
推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮

推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮
拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價

拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價
民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製
Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大

Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大