新聞周刊：曼欽成為民主黨同僚負面廣告討伐目標

民主黨中間派關鍵人物曼欽(中)成為民主黨同僚負面廣告的討伐目標。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)18日報導，從臉書(Facebook)到Instagram等社群網站平台，民主黨 中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)如今已成民主黨同僚數百則負面廣告的討伐目標。

報導指出，曼欽或許是不少民主黨籍國會議員的眼中釘，但在同一時間，民主黨籍國會議員以及有意參加民主黨初選的挑戰者卻發現，拿曼欽做為數位平台政治廣告的批評對象，對於刺激支持者踴躍捐款，效果頗佳。

眾議院去年通過拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)法案並於11月送交參議院審議。新聞周刊報導，自從「重建美好未來」法案在參院卡關以來，15名民主黨成員累計發動700多則抨擊曼欽的政治廣告，透過各大社群網站播放，點名曼欽就是造成法案無法通過的罪魁禍首。

數位平台政治廣告顧問列納爾(Nate Lerner)指出，在不是黨內初選的期間，就以負面廣告攻擊黨內同僚的手段非常罕見，「不過，話說回來，曼欽也不算典型的民主黨人」。

曼欽反對「重建美好未來」法案的理由包括，計畫項目將重創西維州能源產業就業機會。

報導指出，民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)也反對「重建美好未來」法案的某些項目，但在黨內遭到檢討的聲浪，卻比曼欽少了許多。

民主黨人士抨擊曼欽的廣告內容頗為尖銳。民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)在臉書及Instagram的數位廣告中說道：「鄉親們，我氣死了！」

正在爭取角逐俄州聯邦參議員選舉的萊恩在廣告中指出，曼欽參加協商長達數月，結果卻聲稱無法支持「重建美好未來」法案。

新聞周刊指出，與萊恩一樣準備挑戰參議員選舉的七名民主黨人，也紛紛在數位平台政治廣告中拿曼欽開刀，包括賓州副州長費特曼(John Fetterman)、賓州眾議員肯亞塔(Malcolm Kenyatta)、打算在愛阿華州參選的退休海軍上將法蘭肯(Michael Franken)、威斯康辛州副州長巴恩斯(Mandela Barnes)、美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊(Milwaukee Bucks)資深副總裁拉斯瑞(Alex Lasry)，以及有意在密蘇里州參選的美國海軍陸戰隊退役成員康斯(Lukas Kunce)、退役美國空軍凱利(Jewel Kelly)。