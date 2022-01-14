「兒童抵稅」政策未延長 逾3000萬家庭本周末起失福利

超過3000萬家庭本周末起失去兒童抵稅福利。圖為西維州居民喬安娜．萬斯呼籲國會繼續提供兒童抵稅福利。(美聯社)

拜登 總統力推的1兆7500億元的社會支出法案，受到西維吉尼亞州 民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對而「卡關」；拜登原本打算藉由該法案，將擴大版兒童抵稅政策再延長一年，如今法案過不了關，過去半年來持續於每月中旬發放的擴大版兒童抵稅到期，超過3000萬家庭本周末起即失去兒童抵稅福利。

國稅局數據顯示，去年12月有30萬5000名西維州 兒童從擴大稅收抵免福利中受益。眼看即將收不到兒童稅收抵免，西維州退休人員羅伯茨(Andy Roberts)很緊張，因為他和妻子靠這筆每月550元支票，協助撫養他們收養的兩名年幼孫子，因為孫子的親生父母正在戒除毒癮中。

羅伯茨說，「兒童稅收抵免本來是份大禮，這筆錢一旦中斷，就必須勒緊褲腰帶過日子 。」

曼欽反對延長兒童稅收抵免，主要是擔心聯邦額外支出會阻礙人民工作意願，還可能助長已升至近40年新高的通貨膨脹率；但許多家庭現在已在面對物價升高問題，收入因兒童稅收抵免中斷而削減，情況勢必雪上加霜。

根據拜登政府計算，擴大版兒童稅收抵免是成功政策，政府過去六個月內支付了930億元；去年12月，有逾3600萬個家庭收到這筆款項；五歲以下兒童每人每月收到300元，6至17歲兒童每月收到250元。

各家庭過去每個月其實都收到一半的2021年兒童稅收抵免額，另一半要等接下來幾個月報完稅後才會收到。

人口普查局9月和10月調查受助者消費模式發現，近三分之一用抵免額付學費，25%家庭用於托兒服務，40%家庭用這筆錢還債；城市研究所(Urban Institute)分析估計，若能按拜登政府延長規畫施行，兒童稅收抵免金將使兒童貧困減少40%。

儘管有議員擔心兒童稅收抵免會導致勞動力流失，但據勞工統計局報告指出，有工作者比例在月付款開始前一個月是58%，12月已增至59.5%。同一趨勢也發生在西維州，當地就業率回升至疫情前的52.9%。