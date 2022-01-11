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世界OnAir／台灣女生的永續時尚願景：人類與地球和好

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世界OnAir／台灣女生的永續時尚願景：人類與地球和好

世界新聞網
蔡悅庭抱持友善地球的理念，自創永續時尚品牌。蔡悅庭提供
蔡悅庭抱持友善地球的理念，自創永續時尚品牌。蔡悅庭提供

極端氣候對全球各地的影響越來越大，讓許多人開始思考個人在日常生活中與自然的關係，以及可以做出什麼樣的改變，為環保盡一分力？以時尚產業為例，或許很多人未意識到，時尚產業已成為環境污染的主要源頭之一。曾在紐約讀書、工作，畢業後返回家鄉台灣創業的蔡悅庭（Katherine）表示，她從工作中接觸到時尚產業快速、大量、不環保的生產方式，興起她創立「永續時尚」品牌的念頭。

當前存在於市場上的「快時尚」，能滿足一般大眾追逐潮流、又不需付出高價的現實，儘管不環保，蔡悅庭說，這些品牌還是會繼續存在，但未來可能會逐漸減少。在紐約時尚設計學院（FIT）攻讀時尚管理時，蔡悅庭開始認識到「快時尚」的「廉價之惡」，她不推薦「快時尚」的原因，不耐穿是一個主要因素。蔡悅庭說，以商品壽命來計算，「快時尚」的價格並不划算，而延長商品壽命，是「永續時尚」裡最重要的一環。

所謂永續的定義究竟是什麼？許多品牌常以標榜環境保護（也被稱為洗綠Ｇreen Wash）做為行銷手段，消費者該如何避免落入這類商業陷阱？蔡悅庭在與客戶溝通時，會強調要達到永續，生產的量應盡量符合需求，雖然這不是一件容易蔡悅庭說，「快時尚 」即使有部分是使用環保材質，如果不改變產銷的模式，一樣會形成許多垃圾，對地球造成很大負擔。

一項調查數據顯示，現代人衣服數量是20年前人的四倍、甚至30年前人的五倍，蔡悅庭說，一方面過去衣服的質料較佳，而當時也沒有「快時尚」的推波助瀾。儘管對環保材料的定義有不同解釋，永續時尚與「快時尚」的差異在於，是否做到減碳、減水、無毒、不傷害動物 (vegan)。蔡悅庭進一步說明，永續時尚的另一個層面是人道，重視勞工的權益、健康等等問題。

蔡悅庭樂於與大眾分享對環保的理念噢作法。蔡悅庭提供
蔡悅庭樂於與大眾分享對環保的理念噢作法。蔡悅庭提供

蔡悅庭在2020年初自創的品牌CLÉ，在法文的意思是「鑰匙」，她說希望給喜歡這個品牌的消費者一把鑰匙，通往一個更美好生活的世界。CLÉ初始選擇從皮包出發，用的是「永續皮革」，蔡悅庭剛開始稱之為素食皮革，因為英文是vegan leather，後來發現造成不少誤解，從字面上看vegan leather只代表不使用動物皮革、不做動物實驗，而CLE想傳達的是減碳、無毒、延長商品使用壽命等理念，於是改用「永續皮革 (sustainable leather)」一詞，與市面一般「有毒」的人造皮革有所區隔。

CLÉ另一個對環境友善的地方是，包包的內裡使用的是回收寶特瓶製成的布料，蔡悅庭說，一個包包使用的布料約是11個回收的寶特瓶，成本不低，但會讓自己頗有成就感，銷售越多代表對降低環境污染貢獻更多。蔡悅庭透露，一開始也常在理念與成本間掙扎，但現在慢慢找到了品牌能夠經營下去、又能回饋社會的方式。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到懷抱永續理念的蔡悅庭，為大家說明永續時尚的定義與對社會帶來的改變。蔡悅庭說，在品牌營運的過程中，除了幫助到環境也能幫助到社會和人，例如CLÉ曾舉辦號召大家種樹，或是關注某個議題、提供一些物資，買個包包捐一至兩個便當給弱勢的街友（遊民）等活動，創造出一個互相學習、互相幫助的群體；蔡悅庭說，在推廣永續時尚理念的同時，自己日常生活也有了一些改變，會盡量選擇環保、友善地球的品牌。

 「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

蔡悅庭在2020年初自創的品牌CLÉ，初步以包包為產品。蔡悅庭提供
蔡悅庭在2020年初自創的品牌CLÉ，初步以包包為產品。蔡悅庭提供

時尚 減碳 世界OnAir

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