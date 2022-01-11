最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫

一項民調顯示，已完成接種新冠疫苗的美國民眾當中，超過三分之一仍然感染新冠病毒。(美聯社)

Axios新聞網站與市場研究調查機構易普索(Ipsos)11日公布最新聯合民調顯示，已完成接種新冠疫苗 的美國民眾當中，超過三分之一仍然感染新冠病毒。調查結果顯示，高達九成受訪者說，認識的親朋好友之間有人感染病毒；另有57%受訪者表示，反對政府發放失業救濟金給不遵守雇主疫苗接種規定而丟掉工作的勞工。

調查結果顯示，已完成接種(fully vaccinated)的民眾當中，有36%表示後來還是照樣染疫，接受病毒檢測得到陽性結果。相較之下，2021年12月中旬的相同問卷調查裡，已完成接種受訪者當中有22%表示後來仍然染疫，2021年夏季期間，已完成接種民眾當中只有6%表示後來還是感染新冠病毒。

這項調查是在今年1月7日至10日之間進行，訪問對象為抽樣選出的全美1054名18歲以上成年人，抽樣誤差在正負3.2%以下。

Axios新聞網站報導，從這項最新調查的結果可以看出，絕大多數美國人為Omicron 變種病毒感到憂慮，為了降低曝露於病毒的風險、減少病毒傳播，日常生活當中做出了某些相對調整。

報導指出，調查結果也反映了美國民眾對疫情 感到憂心的可能原因：新冠疫苗恐怕不足以對抗Omicron變種病毒。

易普索美國事務公關部總監楊格(Cliff Young)指出，美國民眾覺得受到疫情再度襲擊，紛紛調整生活方式，「如果他們自己並沒有調整，關係非常密切的親人則都做出了調整」。

易普索副總裁紐沃爾(Mallory Newall)說，Omicron疫情升高期間，美國民眾生活調整非常廣泛，幾乎回到2021年4月間居家避疫的狀態，而當時絕大多數美國人都還沒打疫苗。

統計顯示，總計52%受訪民眾說，若要回歸到美國發生新冠疫情之前的正常生活，恐怕還要一年以上；約有75%受訪者說，與2020年春季相比，感覺現在染疫風險更高。

在沒有打疫苗的受訪者當中，30%表示Omicron疫情讓他們變得較可能願意接種疫苗。在去年12月的相同調查中，僅19%未打疫苗受訪者說，因為Omicron疫情而變得較願意接種疫苗。

在這項調查中，57%受訪者表示，反對政府發放失業救濟金給不遵守雇主疫苗接種規定而丟掉工作的勞工。