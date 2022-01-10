美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光

長達近兩年籠罩在新冠疫情下的生活，改變了美國人的心態，甚至出現「反工作」的想法。美聯社

在中國千禧世代成為「躺平族」之際，美國也掀起「反工作」（antiwork）風潮，知名論壇Reddit旗下討論版「反工作」近幾個月來走紅，網友藉此發洩對公司的滿腔怒氣，甚至有人上傳回嗆主管、不堪多年受苦憤而離職的截圖。

英國金融時報報導，福特（Doreen Ford）在零售商店工作10年後，接受祖母的建議，徹底離開傳統職場，並透過幫人遛狗來維持生計，此後再也沒從事傳統工作。她說，從沒這麼快樂過。

福特是「反工作」風潮的先驅，而這股風潮鼓勵追隨者盡可能不要從事傳統工作，或乾脆放棄這類工作，轉而成為自雇工作者，目標是把休閒時間擺第一。

福特也是Reddit「反工作」版的版主。「反工作」版的成員在本月達到160萬人，遠高於2020年10月的18萬人，主要是新冠疫情 危機使許多人重新評估職涯。

加入「反工作」運動的成員會自稱閒人（Idler），他們很大程度上認為，應盡可能不要工作，寧可為自己而活。許多已不在傳統職場打拚的人說，他們經營自己的「微型事業」，以福特為例，她一天盡可能只用幾小時打零工來謀生。

美國勞工部 4日公布，去年11月自願離職人數達450萬人，是2001年開始記錄這項數據以來最高，且勞參率卻持續低於疫情爆發前的水準，顯示企業雖開出破紀錄的職缺數，但部分員工卻仍未回歸職場。

許多人可能是為了盡照顧家人的責任，或害怕染疫。但至少也有人看來是不再對疫情期間釋出的傳統就業 機會有期待，像福特一樣。