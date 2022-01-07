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亞利桑納州2020年大選選票稽查負責公司 宣布關門

記者顏伶如／綜合報導
2021年5月，網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)對亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)近210萬張選票展開全面稽查。(美聯社)
2021年5月，網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)對亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)近210萬張選票展開全面稽查。(美聯社)

網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)獲共和黨陣營委任，為調查選舉舞弊傳言並推翻選舉結果，針對2020年大選亞利桑納州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)近210萬張選票展開全面稽查，但後來沒有查到弊端，反而證明拜登領先川普票數比當初開票數字還高。「網路忍者」發言人6 日晚間證實，公司即將關閉，將資遣所有員工。

國家廣播公司(NBC)報導，「網路忍者」發言人湯普森(Rod Thomson)6日晚間在簡訊中寫道：「網路忍者即將關閉，所有員工都將資遣。」

企業總部設於佛羅里達州的「網路忍者」成立於2003年，員工約十多人。「網路忍者」律師威倫契克(Jack Wilenchik)並未回覆採訪要求。

並無選務經驗的「網路忍者」獲亞利桑納州參議院聘請，承包馬瑞波卡郡選票的手工計票稽查任務。稽查工作歷時長達五個月，耗費稅金及私人捐款數百萬元。以選舉陰謀論為出發點的調查，結果並未發現挺川陣營指稱的大規模舞弊。

「網路忍者」選票稽查報告還確認拜登在馬瑞波卡郡領先川普4萬5469票，先前當地選務機關確認的開票統計，則是拜登領先川普的差距為4萬5109票。亞利桑納州長年屬於共和黨占優勢的紅州，但2020年大選被拜登翻盤，拜登全州得票數比川普領先了1萬400多票。

亞利桑納州媒體「亞利桑納共和報」(Arizona Republic)援引資訊公開法要求「網路忍者」交出所有選票稽核文件檔案卻遭到拒絕，馬瑞波卡郡高等法院法官漢納(John Hannah)下令，「網路忍者」拒交資料的每一天都將面臨5萬罰款。

馬瑞波卡郡選務主管5日發表聲明指出，「網路忍者」公司有關選票稽查的說詞，將近80%為誤意誤導或錯誤消息。

拜登 亞利桑納州 川普

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