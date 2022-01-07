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美12月就業弱中透緊、通膨壓力高 Fed可能最快3月升息

編譯任中原／報導
美國勞工部7日公布，2021年12月就業人數持續低落。(美聯社)
美國勞工部7日公布，2021年12月就業人數持續低落。(美聯社)

美國勞工部7日公布，2021年12月就業人數持續低落，非農就業人口僅增加19.9萬人，是全年增加人數最少的一個月；不僅遠低於預估的45萬人，且比11月時的24.9萬人（修正數）還少，民間企業與製造業的就業情況都不如預估。

不過，美國上月失業率降到4%以下，顯示Omicron疫情再度打擊勞工的就業意願，勞工短缺益發明顯，且工資加速上升，通膨憂慮更甚。聯準會（Fed）「鷹派」決策官員已預期，最快3月會議就可能首次升息，並於今年內開始縮減資產負債表。

勞工部並指出，今年10月及11月的就業人數合計上修14.1萬人，不過這兩個月就業人數原本就甚低。

12月民間部門就業僅增加21.1人，比市場預估的增加40萬人明顯偏低，也遠比11月時增加23.5萬人還差。其中製造業小增2.6萬人，比市場預估及11月增加人數都低。

平均時薪比11月提高0.6%，比預估高0.2個百分點，升幅更是11月的2倍；比去年同期上升4.7%，高於預估的4.2%，比11月時的4.8%升幅稍低。由於單月升幅擴大，顯示雇主因為雇工不易而進一步提高薪資。由於企業新增的勞工成本將轉嫁給消費者，加重通膨壓力。平均每人每周工時為34.7小時，比市場預估及11月時的34.8小時略減 ，顯示疫情升高導致勞工加班意願下降。

失業率大幅下降到3.9%，低於預估的4.1%，也比11月的4.2%明顯下降。勞動參與率為61.9%，符合預估，比11月微升0.1個百分點。

低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從7.8%大幅下降到7.3%，顯示全職勞工人數大幅增加。

經濟學者指出，新增就業人數偏低，並非因為就業市場疲軟，而是因為勞工短缺；失業率下降，勞動參與率僅微升，凸顯出工資雖持續上升，但民眾找工作的意願依然低落。再者，由於Omicron新變異病毒株引爆的新一波疫情是從12月中才開始惡化，預料更多勞工仍寧願留在家裡，因此短期就業展望將更不樂觀。

勞工短缺，通膨升高，已有多位Fed「鷹派」及「鴿派」決策官員都表示，今年Fed將會升息；聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（鷹派，今年有投票權）6日表示，他預測今年通膨率仍將超過3%；Fed可能最早在3月會議時就開始升息，預測今年Fed將升息3碼；他並指出，Fed將被動地縮減資產負債表規模，亦即讓到期資產所收回的本金不再投入市場。

舊金山聯準銀行總裁達莉（鴿派，今年無投票權）也預料Fed今年將會升息，並主張Fed的措施應有節制，以免因為緊縮太過而傷害就業市場。 明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（鴿王，今年無投票權）表示，他現在預測今年將升息2碼。

就業 勞工部 升息

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