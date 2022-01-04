人權團體籲NBC勿轉播冬奧 抗議中國侵犯人權

人權組織前往美國國家廣播公司（NBC）遞交抗議信，呼籲不要轉播冬奧。(中央社)

距離北京冬季奧運剩下一個月時間，但由於中國侵害人權，已有多個國家採取外交抵制。人權組織今天前往美國國家廣播公司抗議，並遞交抗議信，呼籲不要轉播冬奧。

北京冬季奧運即將在2月4日正式開幕，但包括美國、加拿大、澳洲和英國在內多個國家，基於對中國人權紀錄的關切，宣布外交抵制，不派遣官員參加北京冬奧 。

包括香港 、西藏、維吾爾 人在內的多個組織今天則前往美國國家廣播公司（NBC）位於國會山莊附近的辦公室，呼籲NBC放棄轉播，不要報導涉及種族滅絕的運動賽事。

「我們是香港人」總監許穎婷表示，今天距離北京冬季奧運正式揭幕正好一個月時間，希望透過抗議信的轉交，能使NBC重新思考是否轉播北京冬奧，畢竟北京政權是正在進行種族滅絕的政權。即使NBC仍決定轉播，也希望他們能在過程中關注中國人權問題。

至於簽署抗議信的組織有哪些，許穎婷表示，抗議信有超過200個人權組織簽署，包括國際藏人組織、香港、台灣、維吾爾人以及中國等都有人權組織參與連署。

聲援維吾爾人運動執行長阿巴斯（Rushan Abbas）則表示，中國正在進行種族滅絕與現代奴役，利用維吾爾人進行強迫勞動。他們此次的目的是希望NBC能放棄轉播，不要成為種族滅絕的幫兇。