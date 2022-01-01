我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

展望2022／供應鏈危機未緩解 缺工、缺貨普遍

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

記者張心／紐約報導
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

紐約作為世界時尚之都，自新冠疫情口罩的種類也是五花八門，無論是印著卡通人物的布口罩、色彩繽紛的針織口罩，還是尺寸精巧的瘦臉口罩，甚至還有紐約客在口罩上縫上了個性簽名；只是隨著Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，每日直逼八萬的感染率，也讓一貫重視「偶像包袱」的紐約人擁戴「保命要緊」策略，紛紛戴起了N95等防護力強的醫用口罩。

那麼究竟如何測試口罩的防護力？流行病學專家Anne Rimoin表示，最簡單的方式莫過於準備一根點燃的蠟燭，戴上口罩後向其吹氣，如果能夠順利吹滅，那就表示該口罩無法阻擋氣溶膠的通過，Omicron這種強傳染力的病毒也會趁虛而入。

「我以前為了時尚總是戴布口罩，會根據不同的衣服顏色進行口罩搭配。」在曼哈頓一家金融咨詢公司工作的陳女士說，自己最近被媒體通報的高確診數嚇到，已經通過在中國的親戚寄送N95口罩過來，「我也在亞馬遜等電商網站買了KN95，雖然聽說防護力不如N95，但是相比較更容易買到，戴起來也比較方便。」

公共衛生官員也在近期表示，面對Omicron與新冠病毒的不斷變異，強烈建議民眾的口罩也相應升級。「現在不是戴布口罩的時候，也千萬別以為圍巾捂住口鼻就行，實話告訴大家，這真的沒有什麼用。」邁阿密大學醫學系副教授Geeta Nayyar指出，最好的口罩選擇是N95，除此之外就是醫用外殼口罩(blue mask)、KN95和KF94。

「兩層口罩當然比一層要好，因為本質上我們是確保為口鼻形成屏障，防止氣溶膠的傳播。」Geeta Nayyar說，「當然沒有受到損壞的口罩也可以重複使用，但必須要放在例如Ziploc的保鮮袋裡保存，並且放在常溫的室溫條件下。」

佩戴印有特色標籤的布口罩，已成為紐約客新時尚。（記者張心／攝影）
佩戴印有特色標籤的布口罩，已成為紐約客新時尚。（記者張心／攝影）

口罩 Omicron 疫情

上一則

哥大研究：全美Omicron疫情 可能在1月中達高峰

下一則

新年誰圓發財夢？ 勁球開獎 頭獎5億元落誰家

延伸閱讀

紐約時報廣場跨年 疫情下多了口罩少了擁吻

紐約時報廣場跨年 疫情下多了口罩少了擁吻
洛縣感染暴增 1/4檢測陽性 衛局籲勿參加大型聚會 非家人少在室內聚會

洛縣感染暴增 1/4檢測陽性 衛局籲勿參加大型聚會 非家人少在室內聚會
紐約確診再創新高 強制口罩令延至2月1日

紐約確診再創新高 強制口罩令延至2月1日
洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播

洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23

超人氣

更多 >
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？
北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍
中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難

中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難