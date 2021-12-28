美首名試管嬰兒今年40歲 卡爾：永遠是試管寶寶代言人

美國第一個試管嬰兒伊麗莎白．喬登．卡爾28日滿40歲，她育有一個兒子。(取材自臉書)

全國第一個試管嬰兒伊麗莎白·喬登．卡爾(Elizabeth Jordon Carr)，28日滿40歲了；1981年12月28日出生的卡爾，有一個自然受孕產下、現已11歲的兒子；在公眾眼中長大的卡爾說，她明白自己「永遠是試管嬰兒代言人」。

40年前，卡爾28歲的母親朱迪思·卡爾 (Judith Carr) 在維吉尼亞州 的諾福克總醫院(Norfolk General Hospital)分娩，生下了她；朱迪思之前曾因妊娠異位、子宮外孕，流產過三次；最後與30歲的工程師丈夫羅傑(Roger)決定以體外人工受精 (in vitro fertilization)方式，生下全美第一個、全球第15個試管嬰兒。

據估計，全球至少已有800萬人是以試管嬰兒方式誕生，1978年英國 的路易絲·布朗(Louise Brown)是全球首位試管嬰兒。

卡爾在40歲生日前向媒體表示，當年人們對這種開創性的新療法知之甚少，有很多關於試管嬰兒的倫理問題；自己在爭議下出生，很久之後才適應成長過程中受到的關注，「即使到了今天，還是有人會說些可怕的事，」卡爾說：「我一直都明白，我是試管寶寶代言人，必須舉止得體，善於表達，有效溝通。我不能離經叛道或當爛人；人們會看我所做的每一件事。」

卡爾的父母當年接受人工授精，花費5000元；她出生幾個小時後，媒體曾試圖採訪她的父母，他們一度拒絕，但後來決定公開，以提高社會大眾對這項新技術的認識。

卡爾的父母沒有再生其他孩子；卡爾長大後，認定自己須扮演不孕患者的權利倡議者，決定從事醫療新聞工作。

卡爾承認曾對自己能否懷孕感到擔憂，但2010年她與第一任丈夫生下兒子特雷弗(Trevor)，特雷弗是自然受孕，沒有任何問題。

卡爾出生後的受洗服曾在史密森尼學會(Smithsonian Institute)展出，19歲時還曾在聯合國 發表講話；卡爾下個月將出版新書，名為「顯微鏡下：美國首位試管嬰兒」(Under the Microscope: The USA's First IVF Baby)。