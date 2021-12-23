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NASA網路海選 10名理工博士成太空人

編譯郭宣含／綜合報導

國家航空暨太空總署(NASA)從逾1萬2000名侯選人中，遴選出10名新太空人候選人，從明年1月將展開兩年訓練，準備未來在月球漫步和在國際太空站(International Space Station)進行研究。

NASA的申請人來自50州、哥倫比亞、波多黎各、關島、美屬維京群島(Virgin Islands)和北馬利安納群島(Northern Mariana Islands)；NASA首次要求候選人必須持有理工科領域的博士學位，且首次利用網路評估工具。

佛羅里達州前參議員、NASA署長尼爾森(Bill Nelson)日前在休士頓艾靈頓基地(Ellington Field)，宣布2021年太空人班的十名成員，「今天我們歡迎10名新的探勘者，他們是NASA2021年太空人候選班『阿提米絲世代』(Artemis generation)的十名成員。」

尼爾森指出：「每一名候選人身上都有『正確的特質』，但他們所有人代表美國的信念『合眾為一』(e pluribus unum)。」

太空人候選人2022年1月會到詹森太空中心(Johnson Space Center)報到，開始為期兩年的訓練；訓練內容分為五大類：執行和維持國際太空站的繁複系統、訓練太空漫步、研發複雜的機械技能、安全執行T-38教練機以及俄語技能。

他們完成訓練後，就會被指派多種任務，包括到太空站進行研究、從美國地表發射由商業公司建造的太空船，以及搭乘獵戶座太空船(Orion spacecraft)和太空發射系統(SLS)火箭深入太空執行任務。

NASA副署長、前太空人梅爾羅伊(Pam Melroy)告訴這些候選人：「你們每個人都有豐富背景，你們為太空人團隊帶來多樣性，你們邁入了最高且最刺激的公職。」

今年的十名太空人人選共有四名女性和六名男性，其中多數人有美軍經歷，包括空軍、海軍駕駛員；其中一人曾是太空探索科技公司(SpaceX)的首位飛行醫官，另一名生物工程師還曾是美國國家隊的場地自行車選手。

從1959年的「水星計畫七人」(Mercury Seven)以來，NASA這些年來共挑選出360名太空人，包括2021年的10名太空人人選。

太空人 NASA 佛羅里達州

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