我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

抗議奏效 金山華埠選區一分為二方案撤銷

記者李怡 / 舊金山報導
華協中心行政主任楊重賢說，保留華埠選區的完整而不被一分為二，是所有華埠社區共同努力的結果。（記者李怡/攝影）
華協中心行政主任楊重賢說，保留華埠選區的完整而不被一分為二，是所有華埠社區共同努力的結果。（記者李怡/攝影）

舊金山華裔社區的強烈反對下，加州公民選區重畫委員會21日終於作出讓步，放棄將舊金山華埠選區「一分為二」的選區重畫提案，投票投過了社區領袖們擬定的要求，即「將北灘與華埠畫在同一區」。同時作為人口平衡，最終將外米慎區(Excelsior)畫出第17區。華協中心行政主任楊重賢說，重畫委員會修改並通過新的方案，是所有華埠社區共同努力抗爭的結果。在17日選區重畫委員會公布初始方案之後，華埠社區就緊鑼密鼓的動起來，收集華埠各社區組織的申請簽名，甚至徹夜召開緊急會議商討對策。

此次積極配合參與的華埠社區組織有東華醫院、中國總商會、華埠招商聯合會、華埠社區發展中心、社區租戶協會、華埠交通與研究項目委員會、華埠娛樂委員會、社區青年中心、華埠SRO家庭、北灘商業協會、藝術聯盟等。

楊重賢說道，在目前的困難時期，華埠人的聲音和訴求應該被聽到，每個人的權益應該被尊重，而不是被減弱。華埠和北灘街區在歷史上以各種方式交織在一起，從日常生活到文化、社區和經濟生活。

如何調整選區畫分，應該參考稅收和共同面臨的社區問題等方面來決定。他指出，舊金山華埠是一個利益共同體，是因共同的文化、語言、經濟和政治聚集在一起。這是一個自1849年以來就一直在為共同利益而奮鬥和抗爭的社區。

市府律師邱信福表示，華埠社區在過去一個世紀的時間裡，都沒有獲得過公平的資源分配。是華埠居民共同的努力才爭取到了醫院、交通、地鐵站、學校、經濟適應房等設施和服務。尤其是在過去一兩年的艱難時刻，因受疫情影響而造成的經濟衰退、反亞裔的威脅，更需要所有的亞裔站在一起，團結在一起，共同維護社區的利益。

加州公民選區最終版本的地圖上，將北灘與華埠畫在同一區。（圖片來自加州公民選區重畫...
加州公民選區最終版本的地圖上，將北灘與華埠畫在同一區。（圖片來自加州公民選區重畫委員會）

華埠 舊金山 亞裔

上一則

疫情影響 美國今年人口僅成長0.1% 創下新低紀錄

下一則

北加屋崙公寓漏水發黴 華老家中戴N95防毒口罩

延伸閱讀

華埠治安基金會啟動「照亮中國城」 守護社區

華埠治安基金會啟動「照亮中國城」 守護社區
華埠12•27「沉默遊行」 對暴力犯罪零容忍

華埠12•27「沉默遊行」 對暴力犯罪零容忍
萬人連署 保護華埠與下東城

萬人連署 保護華埠與下東城

金山警局分局長葉培恩 升風險管控指揮官

金山警局分局長葉培恩 升風險管控指揮官

熱門新聞

左為資料照片，美國藥物濫用的醫護救援。右為被全球通緝的武漢商人葉全發（Chuen Fat Yip）。（美聯社）

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

2021-12-16 00:12
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
美國佛羅里達州一名女老師被控性侵學生，且不得在當地公立學校任職。示意圖。（ingimage）

4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳

2021-12-15 19:09
美國華盛頓大學與瑞士製藥商Humabs Biomed SA 17日一份尚待同儕審查的研究指出，相較打完2劑輝瑞/BNT而沒確診過者遇到Omicron時抗體水平驟減44倍，確診痊癒並接種2劑輝瑞/BNT的人，抗體水平只會減少5倍。圖為賓州民眾接種輝瑞/BNT疫苗。（路透）

美研究：2劑COVID疫苗後確診 可獲超級免疫

2021-12-18 10:36
從2009年以來，聯邦最低薪資一直維持在每小時7.25元，圖為紐約一名律師舉T恤抗議。(Getty Images)

調高基本工資 全美21州及35城市 明年1月1日實施

2021-12-20 09:29
圖為邁阿密一對堂兄弟趕在逼遷前搬家。(美聯社)

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

2021-12-16 09:26

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗