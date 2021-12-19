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華爾街日報：盤點2021年10大科技浪潮

編譯陳家齊／綜合外電
VR將改變未來的零售想像。(business wire)
VR將改變未來的零售想像。(business wire)

新冠肺炎疫情將進入第三年，在全球似乎因新冠疫情停止轉動時，各種數位化的科技浪潮卻隨著長時間封鎖、居家上班而加速前進，虛擬實境（VR）、人工智慧（AI）及網路機器人正加快演化，Salesforce.com前景展望師（evangelist）索列斯（Brian Solis）在華爾街日報撰文，盤點將形塑未來發展的2021年十大科技趨勢：

新一代消費者成形

這些消費者在疫情中難以進行實體互動，難以進入實體商店購物，無法進辦公室上班，花更多時間在網路活動，將使所有廠商與雇主須適應他們的新生活與新習慣。

AR真正獲重視

傳統網路購物僅限於平面的圖像與文字，難以符合新一代消費者的需求，AR技術能讓消費者在網路空間「試穿」衣服，用更多角度檢視、體驗產品，使各廠商必須認真對待AR。

VR改變零售想像

臉書改名為Meta，大舉進軍「元宇宙」，可能是VR進入主流市場的關鍵事件。零售商可能要迎接一群較喜歡在VR世界逛街、購物的新一代消費者，需要在虛擬實境設店面，賣東西。

網路聊天機器人當紅

隨著網購數量變大、網路客服的需求增加，已有愈來愈多廠商採用聊天機器人，以自動化方式處理客服問題。聊天機器人目前的表現還差強人意，但有望在疫後世界占有更重要地位。

AI倫理準則升級

當網路的自動化服務愈來愈深入每個人的生活，人們關注隱私權、資料收集的正當性，驅動這些服務的AI倫理議題也更受關注，今年11月193國簽署聯合國的AI倫理全球協定，將導正AI發展。

科技巨頭遭受更嚴密的檢視

臉書前主管豪根今年出面吹哨，揭露臉書明知產品造成用戶身心受害，卻不願改善，讓多年來各界對科技巨頭的疑慮，似乎有了水落石出的證據，開始認真檢討這些科技巨頭的倫理問題。

供應鏈AI化

目前攸關供應鏈的許多決策，主要仍都是由人類做出，但今年初以來的供應鏈受擾問題，讓許多廠商發現人腦的侷限，企業因而更願意用AI分析大量數據，以輔助決策、降低成本。

企業IT部門更進化

企業各部門在新冠疫情期間的技術需求大增，促使專家呼籲，企業IT人員應該分散化，打入公司的每個部門，變成幫每個部門提供量身訂作的科技服務，滿足各類顧客需求。

QR Code用途更廣泛

QR Code在疫情期間獲得大規模採用，而企業只要願意多發揮一點想像力，就能把QR Code導向的靜態網頁，變成更能與消費者互動的體驗。

Web 3.0

這是由區塊鏈、NFT、元宇宙、分散化自主管理所共同組成的新一代網際網路。Web 3.0的核心將是去中心化、開放，靠區塊鏈技術建立跨平台信用。

AI 疫情 VR

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