NFL地圖把台灣列為中國 在美台灣人社團抗議

圖為NFL日前洛杉磯閃電隊與堪薩斯城酋長隊的比賽。（美聯社）

職業美式足球 聯盟NFL 近日發表全球行銷布局，貼出的世界地圖把台灣列為中國一部分，引發在美台灣人社團抗議；美國媒體將之與唐鳳在民主峰會 上的地圖進行對比。

NFL在15日發布新聞稿，宣布聯盟總數32支隊伍當中，有18支球隊獲得授權，將在全世界包括中國、德國、西班牙、澳洲、英國、巴西、墨西哥、加拿大等國家，劃分「國際主場行銷區」（International Home Marketing Areas）。

新聞稿指出，這項計畫是NFL開拓國際市場的長期戰略。透過球隊劃分責任區的方式，培養海外的美式足球觀眾，規劃未來8個球季中，32支隊伍至少參加一場海外比賽。

引發美國媒體關注的是NFL在官網及社群網站上發表的地圖，地圖標示中國市場由洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）負責，但台灣與中國一樣都用紅色標示。

台美人社團「台灣人公共事務會」（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯今天接受中央社記者訪問，對於NFL這樣的作法表示抗議：「台灣2300萬人的存在不能這樣被忽視，我們要求NFL更正並道歉。」

吳兆峯呼籲：「NFL硬起來，不要向中共磕頭。」他自認是西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）25年的球迷，樂見美式足球拓展海外市場，也歡迎NFL到台灣行銷，讓更多台灣人一起看超級盃，但希望NFL官方瞭解「台灣不是中國的一部分」。

吳兆峯指出，美式足球是全世界最複雜的運動之一，也是美國人最引以為傲的代表性運動，很多居住在美國的台灣移民、留學生都愛看美式足球，呼籲NFL不要讓數十萬的台裔球迷失望。

行政院政務委員唐鳳10日線上出席美國民主峰會，發言時簡報的一張地圖將中國與台灣標示不同顏色，畫面遭到切換，只剩下聲音，雖事後美方說明是技術問題，仍引發媒體關注。

新聞網站The National Desk將唐鳳與NFL的地圖進行對比，指出無論是把中國與台灣分開標示，或台灣標示成中國的一部分，兩者同樣引發了爭議。

福斯新聞Fox News網站以「NFL把台灣標示為中國一部分引人驚訝」為題報導，稱台灣是中國共產黨與中國國家主席意圖拿下的目標。在介紹NFL地圖的爭議時，提到唐鳳在民主峰會上的地圖，引述路透社消息來源說，唐鳳地圖畫面被切換是出於政策考量的過度反應。