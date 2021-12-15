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舊金山疫後出走潮 紐約、德州、華盛頓州是新鄉

中央社／舊金山15日專電

新冠疫情爆發後，關於「舊金山出走潮」的報導不斷，一份新的研究報告表示，離開舊金山的人數相對於疫情前兩年高出八倍，主要目的地是紐約、德州和華盛頓州。

新冠疫情前，搬進及遷出舊金山的人口數多年來大致相近；疫情後卻發生很大的變化，如果不算從其他國家移民到舊金山的人數，自2020年初，有7萬2000人從舊金山出走，比2018年到2019年同期的數字高過八倍。

加州大學加州政策實驗室（California Policy Lab）調查人口遷移趨勢，發現疫情期間移入加州的人口減少35%，而從加州搬到外州的人數增加7%。比起前兩年，淨移入人口呈現負值。

由疫情啟動的出走潮，加州人主要移居德州、亞利桑那州、內華達州和華盛頓州。

由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）取得的這份報告在今天公布，顯示移居潮的變化不全然證實甚囂塵上的「加州出走潮」（CalExodus）現象，但數字確實顯示「移入加州」的美國人變少。

加州的城市中以舊金山的人口改變淨值最明顯。2020年疫情剛爆發時，搬離舊金山的人數增加21%，遷入舊金山的人數銳減24%。

舊金山人口約88萬。報告顯示，和疫情前相比，每1000名居民中逾74人離開舊金山，至今尚未回到疫情前的遷入、遷出水平，人們持續離開舊金山。

在疫情期間離開舊金山搬到蒙大拿州（Montana）的人比前兩年多140%、移居猶他州（Utah）的增加86%。單看外移數字，紐約、德州、華盛頓州是最受到「前舊金山人」青睞的前三大新鄉，但同樣的，在疫情期間這3個地方也最多人搬進舊金山。

為了分析加州及舊金山人口因疫情外移的現象，不同研究單位曾用郵寄地址更改資料、搬家公司出動卡車的路線圖和宅配紙箱數目等分析。加州政策研究室這份報告以90%加州成人的信用消費資料為基礎。

去年疫情期間，加州防疫較其他州嚴格，商業幾度開開關關、一整年學生在家上網課、且房價飆漲；疫後經濟復甦又屢傳治安問題，當其他州的條件更為友善時，帶動部分人用「腳」投票搬家。

最知名的例子是電動車特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）本月1日正式把總部從加州搬到德州。相對加州個人所得稅率最高為12.3%，德州不徵收個人所得稅；加州公司稅率8.84%，德州企業的特許營業稅（Franchise Tax）不高過1%，相關條件對企業吸納人才相當有利。

舊金山 加州大學 疫情

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