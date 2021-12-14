我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近千學生確診染Omicron 康乃爾大學緊急封鎖校園

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚

龍捲風襲擊肯州工廠 員工爆：主管威脅敢跑就解雇

編譯張君堯／綜合報導
美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」。(Getty Images)
美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」。(Getty Images)

美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」，引發熱議。

「衛報」報導，位在肯塔基州梅爾菲德鎮（Mayfield）的這家蠟燭工廠已被龍捲風摧毀成瓦礫，最初外界擔心蠟燭廠的死亡人數會攀升，但公司發言人表示，當時廠內102名值班員工還活著。

不過工廠的多名員工向NBC新聞爆料，當他們第一次聽到龍捲風警報聲時，他們前往場內浴室和走廊避難，然而當他們錯誤地認為危機已經過去時，主管竟命令他們趕緊回去工作。現年20歲的員工強森（Elijah Johnson）指出「我要求離開工廠，他們卻說這樣一來我會被解僱」，當下他詫異地詢問主管「即使在這樣的天氣裡，你還是要解雇我嗎？」，沒想到主管回答「是的」，隨後還開始點名檢查是否有員工離開。

據悉，在第一次警報響起和龍捲風到來之間有3到4個小時的時間，這些員工本應有足夠時間離開。現年29歲的員工康德（Haley Conder）透露當時主管竟說「你不能走，你不能走，你必須留在這裡」，另一名21歲員工艾茉莉（McKayla Emery）也回憶道當時員工們擔憂自己是否可以離開或回家，但卻被告知「如果離開，你們很可能會被解僱」。

目前該公司否認這些指控，公司發言人佛格森（Bob Ferguson）強調「這絕對是不真實的，自疫情開始以來，我們已經制定一項政策，即員工可以隨時離開，第二天再回來」。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）則表示該州職業安全與健康合規部將對工廠的死亡人數進行為期數月的審查。

龍捲風 肯塔基州 疫情

上一則

美最近11周 10萬人染疫亡 多數地區死亡率又上升

延伸閱讀

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
致命龍捲風來襲時 肯塔基州獄警為救人不惜犧牲

致命龍捲風來襲時 肯塔基州獄警為救人不惜犧牲
美遭遇嚴重龍捲風災害 習近平向拜登致慰問電

美遭遇嚴重龍捲風災害 習近平向拜登致慰問電
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
10歲亞裔男孩卡吉萊恩(中)連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

2021-12-13 16:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17
德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。（取材自推特）

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

2021-12-13 02:16

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了