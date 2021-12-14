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疫情難解…全美死亡人數激增突破80萬 居全球之冠

編譯張君堯／綜合報導
美國新冠肺炎確診數在13日突破5000萬例之際，如今死亡人數更一舉突破80萬，也是全球各國疫情死亡人數最高的。(路透)
美國新冠肺炎確診數在13日突破5000萬例之際，如今死亡人數更一舉突破80萬，也是全球各國疫情死亡人數最高的。(路透)

美國新冠肺炎確診數在13日突破5000萬例之際，如今死亡人數更一舉突破80萬，也是全球各國疫情死亡人數最高的。

BBC報導，大多數死亡為未接種疫苗的人和老年人中，美國的死亡人數近日又以驚人速度上升，最近11周內就有10萬人死亡，比去年冬天激增之外的任何時候都快。

約翰霍普金斯大學流行病學家阿爾托夫（Keri Althoff）指出「我們看到的疾病浪潮將持續下去，直到人群免疫水平足以預防，目前的情況很簡單，我們還沒達到那個程度」。

美國因新冠肺炎死亡的人數遠遠超過任何其他國家，排名其次的是巴西，死亡人數超過61萬6000人，印度死亡人數則超過47萬5000人。

阿爾托夫認為美國在應對疫情仍有「很多障礙」需要克服，強調「對科學的信任已經減弱，對政府的信任已經減弱，對疫苗的猶豫是一股強大的力量，錯誤消息也相當氾濫，我們必須做的不僅僅是嘗試教育，我們必須嘗試和理解，這需要對話和建立信任」。

同時阿爾托夫也提到，隨著全國大部分地區的死亡率再次上升，Delta病毒株仍是個嚴重問題。此外，公共衛生專家仍在試圖釐清新的Omicron變種可能會產生什麼影響，官員們目前仍敦促人民接種加強疫苗。

疫苗 疫情 新冠肺炎

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