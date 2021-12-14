參院通過債務上限提高2.5兆美元法案 消除違約風險

參院通過債務上限提高2.5兆美元法案，圖中者為參院多數黨領袖舒默。（歐新社）

美國聯邦參院 已通過將債務上限提高2.5兆美元的法案，此舉可讓美國政府的舉債權限延長到2023年初。

參院14日以50對49票通過這項法案，接下來若獲得眾院通過，將送交總統拜登簽署。

美國參院多數黨領袖舒默表示：「美國民眾可以放心了，政府不會發生債務違約。」

美國目前的聯邦債務為28.9兆美元，財長葉倫 已警告說，政府可能會在12月15日之後達到債務上限，難以履行償債義務，不過外部分析人士認為，政府的時間餘裕比葉倫預測多一些。

美國國會在10月時已將債務上限調高4800億美元，此前歷經兩黨唇槍舌戰長達數周，令投資人不安。這回，舒默和少數黨領袖麥康諾同意一項程序，讓提高債務上限一案可在沒有任何一位共和黨 議員投票支持的情況下過關。

提高舉債上限法案過關後，美國下一回針對債務上限問題發生兩黨攤牌情況的時間最早會是在2022年11月。屆時如果民主黨在中期選舉中失去多數席次，就可能試圖再次提高上限，以免在共和黨奪得多數席次的情況下，拿債務上限做為談判削減支出的籌碼。

提高債務上限將使美國財政部得以補充已耗盡的現金準備，並消除政府債券違約的風險。關於這項問題的政治紛爭已讓交易人士折價對待12月下旬到期的美國公債，不過在參院通過調高舉債上限法案後，已經補回這些折價幅度，這批公債的殖利率下滑多達5個基點。