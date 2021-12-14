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參院通過債務上限提高2.5兆美元法案 消除違約風險

編譯葉亭均／綜合外電
參院通過債務上限提高2.5兆美元法案，圖中者為參院多數黨領袖舒默。（歐新社）
參院通過債務上限提高2.5兆美元法案，圖中者為參院多數黨領袖舒默。（歐新社）

美國聯邦參院已通過將債務上限提高2.5兆美元的法案，此舉可讓美國政府的舉債權限延長到2023年初。

參院14日以50對49票通過這項法案，接下來若獲得眾院通過，將送交總統拜登簽署。

美國參院多數黨領袖舒默表示：「美國民眾可以放心了，政府不會發生債務違約。」

美國目前的聯邦債務為28.9兆美元，財長葉倫已警告說，政府可能會在12月15日之後達到債務上限，難以履行償債義務，不過外部分析人士認為，政府的時間餘裕比葉倫預測多一些。

美國國會在10月時已將債務上限調高4800億美元，此前歷經兩黨唇槍舌戰長達數周，令投資人不安。這回，舒默和少數黨領袖麥康諾同意一項程序，讓提高債務上限一案可在沒有任何一位共和黨議員投票支持的情況下過關。

提高舉債上限法案過關後，美國下一回針對債務上限問題發生兩黨攤牌情況的時間最早會是在2022年11月。屆時如果民主黨在中期選舉中失去多數席次，就可能試圖再次提高上限，以免在共和黨奪得多數席次的情況下，拿債務上限做為談判削減支出的籌碼。

提高債務上限將使美國財政部得以補充已耗盡的現金準備，並消除政府債券違約的風險。關於這項問題的政治紛爭已讓交易人士折價對待12月下旬到期的美國公債，不過在參院通過調高舉債上限法案後，已經補回這些折價幅度，這批公債的殖利率下滑多達5個基點。

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