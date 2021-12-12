民主黨參議員父想加富豪稅 避險基金經理兒公開反對

民主黨籍聯邦參議員魏登。(美聯社)

民主黨 籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)現任參院 金融委員會主席，為追求稅負公平、向超有錢人升稅不遺餘力，但他兒子亞當‧魏登(Adam Wyden)則經營ADW Capital Partners對沖基金，父子倆為研擬中的向富人加稅計畫而大生齟齬，顯見要向美國富豪增稅將遭逢艱鉅挑戰。

紐約時報報導，小魏登的對沖基金顯然是民主黨很想增稅的目標：規模雖小但成長迅速，擁有3億3000萬元資產，設址在紐約，公司登記在德拉瓦州，營運卻在佛州 ，算是離岸「連結」(feeder)企業，讓某些客戶得以不被聯邦課到稅金。

因此，參院金融委員會力推加稅，小魏登出面大聲且激烈反對，也就無足為奇，可委員會主席正是他老爸。

為了變更稅法、採取防範措施不讓超級富豪利用漏洞逃稅，魏登父子的爭辯公開化，卻凸顯一個奇特現象：國會每次想對億萬富豪加稅，只算有錢的人卻急忙跳出來干預。

小魏登今年37歲，自稱不是川普粉絲，也不癡迷於聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，政治立場為自由派，成長於華府，搬去佛州是因「不屑與人爭食」。但他10月在CNBC露臉反對父親向億萬富豪加稅、不給逃稅的提案；另外，小魏登10月在推特發文，指美國人如此醉心於富豪，「他(指老魏登)為何敵視我們？事實真相在大多數國會議員從無建樹」，所以他猜想大概是出於沒動腦子，就隨意地想搞砸事情。

拜登總金額2兆2000億元的社會、氣候開支案擱在參議院裡，老魏登竭盡全力讓法案不死，但他兒子可是大聲反對該法案；法條之一打算向大約700位美國超級富豪十年內加稅5570億元；目前那些富豪繳的稅只算他們財富的零頭，有些人甚至所得稅一毛錢也沒繳。

另有法條打算填掉所謂「附帶權益」(carried-interest)漏洞，該漏洞容許一些對沖基金及私募證券經理人得以宣稱，自己向客戶收取的費用是資本利得而非收入，因此稅率也就低得多。

合夥事業稅負專家傑柯(Monte A. Jackel)表示，若按老魏登的構想去做，附帶權益漏洞被補起來，小魏登無疑要繳更多稅，現在只繳20%，未來可能要繳到37%。

老魏登沒提到自己兒子，但認為不少百萬富翁急著反對當前稅改，是以為自己有朝一日會成為億萬富豪。致力於反對收入不均的專家凱樂赫指出，小人物替大人物出頭，自古皆然；小生意店主抗議自己絕不會繳到的遺產稅；社區信用合作社抗議一些針對大型銀行的法規，這樣子不僅扭曲極重要的政策討論，還增加極少數超級富豪及大企業的利益，讓他們得以扼殺華府的公共政策。