名校賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換縮短刑期

大學賄賂入學案最後一名涉案家長、華商陳一新承認付給南加大入學顧問辛格（圖）7萬5000元，要他賄賂考試官員，設法竄改兒子的試卷答案。(Getty Images)

大學入學賄賂案最後一名涉案家長、華商陳一新(I-Hsin"Joey" Chen，音譯)願意認罪、繳納7萬5000元罰款，換取縮短牢期或緩刑。

波士頓聯邦檢察官9日表示，加州 新港灘海運倉儲業者陳一新將承認犯「電匯詐欺 」及「誠信服務電匯詐欺」(honest services wire fraud)罪，換取坐牢九周的刑期。

檢方說，雙方認罪協議包括緩刑一年、100小時社區服務和繳納7萬5000元罰款。

檢方調查證實，現年67歲的陳一新給南加大 入學顧問辛格(William Singer)7萬5000元，要他賄賂考試官員，設法竄改兒子的試卷答案，以便提高分數。

辛格和涉案考官已另行認罪，等待審判。

包括明星演員等有錢、有名的家長，賄賂大學入學主事官員，竄改子女考試成績或體育表現，取得入學資格，成為轟動一時的入學醜聞。

本案至少有48人同意認罪，包括影集「歡樂滿屋」(Full House)女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)和「慾望師奶」(Desperate Housewives)女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)。

陳一新是本案第38名家長，也是最後一名認罪、待判決的涉案人；其他涉案者還包括大學校隊教練和體育主管。

陳一新的審判庭訂於明年1月13日舉行，至於認罪聽審，尚待法庭核准協議條件，核准後才舉行。