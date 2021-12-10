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尼國與台斷交 美學者：奧蒂嘉政權貪腐和壓迫人民

中央社／台北11日電
尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，美國學者戴雅門11日指出，尼加拉瓜的奧蒂嘉（圖）政權是全球最貪腐、最無效率的政府之一。（美聯社）
尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，美國學者戴雅門11日指出，尼加拉瓜的奧蒂嘉（圖）政權是全球最貪腐、最無效率的政府之一。（美聯社）

對於尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交，美國學者戴雅門指出，尼加拉瓜的奧蒂嘉政權是全球最貪腐、最無效率的政府之一，壓迫人民並竊取人民的錢財，與台灣斷交唯一的意外，是斷交沒有早一點發生。

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷絕外交關係，且是尼國史上第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，都是奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成的決定。

美國權威民主理論學者戴雅門（Larry Diamond）接受中央社記者電子郵件訪問表示，奧蒂嘉是出身尼國左派的獨裁者，正努力重塑為政治強人形象，奧蒂嘉目前的作法是在政府內部塞滿他的家人和親信。

戴雅門是史丹佛大學政治學者，專長領域為比較民主發展和美國外交政策。他的著作「妖風」（Ill Winds）一書，特別點出全球民主大蕭條的危機，並提出挽救與反擊之道。

戴雅門告訴中央社，尼加拉瓜是世界上最腐敗、最無效能的政府之一，「只擅長鎮壓、壓迫和竊取人民的錢財」。他說，尼國宣布與中華民國斷交的決定並不讓人意外，他唯一的驚訝是斷交的時間點沒有提前發生。

奧蒂嘉政府在支持台灣參與世衛等議題始終搖擺不定，並多次藉機要求金援，一直被視為有斷交危機。尼加拉瓜選擇斷交的時間點正值美國舉辦民主峰會期間，因此有一派人士認為此舉是對國際民主社會的挑釁，並向中國靠攏。

游擊隊出身的奧蒂嘉被媒體形容為作風草莽、行事難以捉摸，執政風格與民主國家領袖相去甚遠。

尼加拉瓜剛於11月7日舉行總統大選，由76歲總統奧蒂嘉勝選連任。

奧蒂嘉在尼國政壇歷經起落，他於1979年參與桑定游擊隊，推翻蘇慕薩政權並取得執政。1985年12月他首次宣布與建交55年的中華民國斷交，轉承認北京。他於1990年下台，2006年再次當選總統，15年後與中華民國二度斷交。

中華民國 尼加拉瓜 大蕭條

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