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因應民主峰會 中國官媒連2日播專題片批「美式民主」

因應民主峰會 中國官媒連2日播專題片批「美式民主」

記者林宸誼╱即時報導
中國國際電視台（CGTN）9日至10日播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。（擷自YouTube影片）
中國國際電視台（CGTN）9日至10日播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。（擷自YouTube影片）

總統拜登於9日至10日，主持首屆民主峰會線上會議，而中國央視外語電視網「中國國際電視台」（CGTN），也於9日至10日晚播出專題片「起底『美式民主』」，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。

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央視報導指出，美國以「民主典範」自居，卻無視本國劣跡斑斑、岌岌可危的民主現狀和以戰爭為手段、強制對外輸出「美式民主」造成慘重的國際人道主義災難，召開所謂「民主峰會」，歪曲民主要義，亂設民主標準，甚至把民主當成服務一己之私的政治工具，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗。

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報導提到，「美式民主」究竟是為民主，還是為霸權？ CGTN製造推出兩集專題片近距離審視。CGTN專題片「起底『美式民主』」將分為上、下集，在周四、五晚11時30分在CGTN英語頻道播出，CGTN官方網站同步上線。 CGTN西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語頻道也將陸續播出上線。

美國民主峰會的110個受邀方當中包括台灣，但不包括中俄，北京已連番批評「美式民主」，又指「民主峰會」完全是場鬧劇，堅決反對美方邀台參加；並說「中國是當之無愧的民主國家」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

民主峰會 拜登 北京

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