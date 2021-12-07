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白宮前幕僚長梅杜斯又拒作證 恐遭控藐視國會罪

中央社╱華盛頓電
美國前總統川普任內白宮幕僚長梅杜斯改變主意，決定不配合國會調查1月6日國會大廈暴動事件。(美聯社)
美國前總統川普任內白宮幕僚長梅杜斯改變主意，決定不配合國會調查1月6日國會大廈暴動事件。(美聯社)

美國前總統川普任內白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）改變主意，決定不配合國會調查1月6日國會大廈暴動事件；聯邦眾議院特別委員會7日表示，準備要追究他藐視國會罪。

川普支持者1月6日衝進國會大廈，企圖阻擋國會認證民主黨的拜登贏得總統大選，梅杜斯當時擔任川普幕僚長。

梅杜斯之前曾拒絕傳喚赴眾院特別委員會作證，不過負責調查國會大廈暴動案的眾議院特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）上月30日表示，梅杜斯已將他的白宮記錄提供給委員會，「近期將首次出席作證」。

一般認為，川普支持者意圖以非民主手段推翻總統大選結果，而就川普本人在其中扮演的角色，梅杜斯是關鍵證人。

梅杜斯的律師致特別委員會的一封新函正在美國媒體間流傳。他說：「現在，特別委員會的舉動已使梅杜斯無法出席作證。」

律師指出：「梅杜斯上周末得知特別委員會已透過第三方媒體廣發這次傳喚消息，之後他改變了心意。」

律師又說：「我們3日接獲的消息在在指出，梅杜斯將受到質問；特別委員會無意尊重「行政特權」（讓部分白宮通訊內容保密）。」

眾院調查人員認為梅杜斯、巴農（Steve Bannon）和其他川普顧問及幕僚可能握有能顯示白宮與襲擊國會大廈暴徒有關聯的資訊。

前總統川普長期顧問巴農因違抗特別委員會發出的傳票、拒絕作證，被控藐視國會罪，上個月遭起訴。

川普 白宮 眾院

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