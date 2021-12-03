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影／愛州高中籃賽賽後握手 球員竟施暴將對手打倒在地

編譯中心／綜合報導
美高中籃賽發生打人事件。（影片截圖）
美高中籃賽發生打人事件。（影片截圖）

愛阿華州一場高中籃球賽發生令人難以想像的畫面，這影片在網路上流傳，球員暴力行為，引發重視。

周二一場在愛阿華州卡萊爾高中（Carlisle School）與內華達高中（Nevada school）的比賽，賽後兩隊握手致意時，突然一位卡萊爾高中球員，毆打前來握手的內華達高中球員，連出兩拳，第一拳打中肚、第二拳打中下巴，把對方打倒在地。

一名卡萊爾高中學生說，「當時整個體育館都瘋了，沒有人知道是怎麼回事。」

事態嚴重到最後動用警方出面逮捕這名出手的卡萊爾高中球員，並被指控故意傷害；法院的文件指稱，「他毫無理由出拳」。

卡萊爾高中球隊負責人表示，「毫無疑問，這是一起不幸的事件，但不能代表卡萊爾高中存在的學校文化。我想明確表示，這種行為是不被容許在學校發生。」

據現場觀眾表示，這兩名球員在比賽中就開始互相辱罵，這可能導致了賽後打了起來。相關事實，仍由警方與校方調查中。

愛阿華州 NBA

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