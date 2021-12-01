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馬斯克搬去德州真正原因曝光 原來是省錢達人

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克不諱言他想搬離加州，為了盡快搬到德州，甚至還借錢給至少五個人來買他在加州的房地產，此舉很可能是因為，他必須證明他已經和加州沒有瓜葛，以避開他近來出售特斯拉股票套現所面臨的巨額資本利得稅。

Business Insider報導，馬斯克推文徵詢網友是否贊成他賣出10%特斯拉持股後，便陸續出脫手中持股，由於特斯拉在他持股期間漲得很兇，他所出售的股票，會被美國國稅局（IRS）課徵23.8%長期資本利得稅。

在一般情況下，加州政府會另外課徵13.3%的稅金。若馬斯克及時遷出加州，並證明他「永久或無限期待在新的地方」，就可以避開加州額外課的稅。

根據特斯拉8月遞交給證管會（SEC）的申報文件，馬斯克持有這家電動車大廠約1.7億股。馬斯克賣出他10%的持股（約1700萬股），以11月30日早盤股價1130美元來計算，將套現192億美元。

加州當局額外課徵13.3%的稅，也就是說，馬斯克還多繳約25億美元。相形下，德州不對個人課徵所得稅或資本利得稅。根據彭博新聞的計算，這個策略很可能已讓他省下約5億美元。

根據彭博富豪指數，馬斯克身價為2960億美元。他多年來都透過質押特斯拉股票來貸款，以維持生計，並避開所得稅。他今年出脫股票，被外界普遍認為是為了繳交部分貸款，並趁機執行明年將到期的股票選擇權。

加州 馬斯克 特斯拉

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