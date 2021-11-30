應付中國挑戰 國防官員：未來強化關島、澳洲軍事建設

美國一名高級國防官員29日透露，美國未來將在關島和澳洲建立軍事基地，希望以此讓美軍能更完善地做好對抗中國的準備。（路透）

美國 一名高級國防官員29日透露，美國未來將在關島和澳洲建立軍事基地，希望以此讓美軍能更完善地做好對抗中國 的準備。

CNN報導，此規畫源自被列為機密的國防部 評估全球態勢後所推動，在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月就任後隨即由總統拜登（Joe Biden）下令執行，一位高級國防官員提供有關結果的部分細節。

總統拜登則在近期核准奧斯汀在全球態勢審視中提出的調查結果和建議，國防政策副部長卡林（Mara Karlin）在29日的會報中指出「印度太平洋地區是該部門的主要關注點，因為部長奧斯汀強調『將中國作為挑戰』」。

隨著美國與北京當局的緊張局勢加劇，尤其是在台灣問題上，拜登政府已將對抗中國作為其主要的外交政策優先事項，國防部高級官員也公開對中國升級和現代化軍隊表示擔憂。上個月，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上月證實「中國成功測試高超音速飛彈」。

為了對抗中國，全球態勢審查指示國防部加強「關島和澳洲的基礎設施」，並優先考慮「太平洋島嶼的軍事建設」以及「為軍事夥伴活動尋求更大的區域權限」，卡林指出「在澳洲，你會看到新的戰鬥機和轟炸機輪換部署，你會看到地面部隊訓練和加強後勤合作。在更廣泛的印太地區，包括關島、北馬里安納群島和澳洲等地，你會看到一系列基礎設施的改善」。

全球態勢評估還指示國防部通過「減少世界其他地區的部隊和裝備數量」來更多地關注印太地區，並以此「提高印太地區的作戰準備和活動」。

至於俄羅斯方面，美國國防部拒絕提供有關全球態勢評估如何指導美軍準備應對來自莫斯科的威脅的具體訊息。中東方面，審查則指示國防部「繼續支持擊敗伊斯蘭國的行動」，但阿富汗沒有被正式列入全球態勢評估，因為有一個「單獨的國家安全委員會領導的進程」正在審查「美國在那裡的未來道路」。

總體而言，美國在進行審查時與盟國和夥伴進行約75次磋商，其中包括北約盟國、澳洲、日本、南韓、中東和非洲的十幾個夥伴。