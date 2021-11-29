加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州 蘭開斯特市(Lancaster)29歲男子大衛(Germarcus David)29日遭逮捕，因他涉嫌在自家射殺四名幼子與自己的母親，目前動機仍不明，他的保釋金為200萬元。

根據洛杉磯 郡警察 局發言人崔西．柯納(Tracy Koerner)，這起槍殺案發生在28日晚間10時27分的石柳巷(Garnet Lane)3500街區。

柯納指出，受害人中有三人為男童，其中一人還是嬰兒；另兩位受害人分別為一名女童和一名年長女性。

洛杉磯郡警察被派到獲報現場，發現一名50多歲女子和四名幼童；這四個孩子都未滿12歲，五人都因上半身槍傷而當場死亡。

柯納表示，大衛是四名孩童的父親，也是遇害女子的女婿，因涉嫌謀殺罪而遭蘭開斯特警察局逮捕。

目前這起槍殺案的過程與犯案動機尚不清楚，當局也未透露犯案槍枝型號。

該區鄰居聽到這起駭人事件後，紛紛表示驚訝。一名鄰居表示，大衛看起來和善又安靜；另一名鄰居說：「你不會覺得自己社區會發生這種事情，他們一家很美滿。這件事令人難過，太瘋狂了。」

家屬成員告訴加州KTLA電視台，小孩生母在家中發現遇害者屍體。他們的鄰居貝爾特蘭(Reginald Beltran)表示，在小孩屍體被發現後，他們聽到街頭傳來疑似遇害小孩的生母尖叫聲，唯一可以聽清楚的話就是「我的寶貝們都死了，我的寶貝全沒了。」

KTLA報導，槍殺案發生在一個郊區社區，洛杉磯時報報導，這起悲劇發生在寧靜巷弄的單層樓住宅。

根據加州州資料庫資料，大衛之前是持有執照的保全人員，授權可佩戴並露出槍枝，不過現已遭撤照。

大衛的保釋金為200萬元；他預計30日在羚羊谷法院(Antelope Valley Court)首次出庭，目前不清楚他是否會有律師。