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拜登感恩節現身麻州 親民散步逛街、賞聖誕樹

編譯郭宣含／綜合27日電
拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著家人走在南塔克特街上。(路透)
拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著家人走在南塔克特街上。(路透)

拜登總統在麻州的感恩節假期即將結束，他26日現身麻州外海的南塔克特島(Nantucket)，打破現代總統通常不在外徒步的慣例，悠閒與家人共進午餐，還與當地店家打招呼，最後一起參加聖誕樹年度點燈典禮；27日則前往教堂。

美聯社報導，拜登26日在南塔克特島的鵝卵石街道散步一個多小時，默默出現在幾間私人古典小店，似乎買了一些東西，並和又驚又喜的店家老闆合照。

拜登有孫子孫女陪伴在側，全家人一起在這個麻州島嶼歡度感恩節假期，他們向拜登的億萬富豪友人魯賓斯坦(David Rubenstein)租下一間大宅過節。

拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著家人走在南塔克特街上。(Getty...
拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著家人走在南塔克特街上。(Getty Images)

拜登在寒冷雨天漫步街頭，有些民眾大叫：「嘿老喬」、「我們愛你，老喬。」一名男子告訴79歲的拜登，他本人看起來更年輕。

美聯社報導，拜登很享受跟民眾親切打招呼，但因為新冠疫情的關係，他未與太多民眾互動。

拜登散步前，跟記者談論目前在南非廣傳的新變種病毒，以及美國決定跟進其他國家，從29日起限制來自南非的外籍旅客。

拜登26日先到餐廳，與妻子吉兒．拜登(Jill Biden)、次子杭特‧白登(Hunter Biden)、女兒希莉‧拜登(Ashley Biden)和孫子孫女共進午餐；這是感恩節後的家族傳統，他們之後逛逛附近書店，拜登就開始散步。

拜登逛了皮製品店和一些服飾、禮物和家居用品店，之後全家人又聚在一起，迎接其家族的另一項傳統：一起參加南塔克特島的年度聖誕樹點燈典禮。

拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著孫女走到教堂望彌撒。(美聯社)
拜登總統(中)到麻州度過感恩節假期，圖為他挽著孫女走到教堂望彌撒。(美聯社)

歐巴馬也曾「亂走」 還高呼：大熊跑啦！

美聯社指出，拜登散步逛街，讓人想起歐巴馬擔任總統時，歐巴馬也曾抗拒橢圓辦公室的規定；美國現代總統通常不會在外散步亂逛。

歐巴馬2014年離開白宮散步時曾高呼：「大熊跑啦！」當時他沒搭車，而是走過內政部到外，嚇壞華府市中心街頭的民眾；不過這回拜登沒有這樣大聲呼喊。

拜登 歐巴馬 麻州

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