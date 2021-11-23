川普背書 賓州參議員共和黨初選參選人帕尼爾退選

獲得前總統川普背書的賓州聯邦參議員共和黨參選人帕尼爾(Sean Parnell)，22日宣布退出選舉。美聯社

獲得前總統川普 背書的賓州 聯邦參議員共和黨 參選人帕尼爾(Sean Parnell)，22日宣布退出選舉。就在帕尼爾宣布退選的幾個小時之前，法官裁定將帕尼爾三名兒女的監護權，判給帕尼爾前妻蘿瑞‧史尼爾(Laurie Snell)。法官在裁決中也指出，帕尼爾的確曾對史尼爾家暴。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)說，帕尼爾22日與川普通話，說明退選決定。

報導指出，帕尼爾雖然得到川普力挺，但前妻出面指控家暴，卻讓帕尼爾選情蒙上陰影。帕尼爾已經停止選舉募款，在保守派媒體的曝光也大量減少，賓州內外的共和黨選舉顧問紛紛表示，監護權判決出爐之後，帕尼爾選舉已經沒有出路。

40歲的帕尼爾曾美國陸軍退役，曾經參加國會議員選舉，今年9月宣布投入共和黨賓州聯邦參議員初選，爭取遞補共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)退休後的席次。

帕尼爾在退選聲明中說：「對我來說，沒有什麼比孩子更加重要，我將要求法院重新考慮，無法繼續角逐參議員選舉。」

他在聲明中表示，無法認同法官將三個孩子監護權都判給前妻的裁定，「這個裁決讓我受到巨大衝擊」。

吉蘭德范納斯戴爾辛納特拉法律事務所(Gilliland Vanasdale Sinatra Law Office)代表史尼爾發表聲明指出：「史尼爾女士對於司法獲得聲張感到欣慰。」

史尼爾獲得三名兒女的一方法定監護權(sole legal custody)與主要生活監護權(primary physical custody)。根據法院判決，帕尼爾仍擁有部分監護權，得以在周末與孩子相聚。

根據法院紀錄，史尼爾向法院指出，曾被帕尼爾拿椅子扔擲，也被鎖喉、勒脖子、她在懷孕六個月時被帕尼爾喝令在州際公路下車，還被要求墮胎。

克里昂郡賓州民事訴訟法院(Pennsylvania Courts of Common Pleas of Clarion County)法官阿尼爾(James G. Arner)在裁決書中寫道，檢視可靠證據之後，認定帕尼爾「確實做過這些行為」。