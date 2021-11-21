美國年輕男性紛紛放棄上大學 大專性別比嚴重失衡

美國哈佛大學校園。（路透）

華爾街 日報近日報導，愈來愈多美國 男性放棄高等教育，以致現在美國大學校園裡的男生數量大大少於女生數量，差距之大前所未有。

非營利研究機構美國學生資訊交換中心的數據顯示，2020至2021學年結束時，美國大專院校中在校女生占比達到59.5%的新高，而男生占比僅40.5%。與五年前相比，美國大專院校的在校學生人數減少150萬，減少的71%都是男生。

在兩年制和四年制大學中，這種教育差距都存在，過去40年來一直緩慢擴大。畢業人數上的性別差異就更明顯：根據美國教育部 的數據，2012年開始就讀四年制大學的美國女生中，有65%的人在2018年前拿到學位，相比之下，同期能拿到學位的男生只有59%。

美國學生資訊交換中心下屬研究中心執行董事夏皮羅說，如果這一趨勢延續，未來數年，大學文憑獲得者中的男女比例將達到1：2。

放眼整個職業生涯，美國大學畢業生要比僅擁有高中文憑的人多掙100多萬美元，而且如今，不僅大部分專業職位、技術工種和有影響力的職位需要大學文憑，許多普通的工作也少不了大學文憑。

然而與過去幾代人相比，一路飛漲的教育成本增加了「讀大學」的風險，那些從事低薪職業以及輟學的學生可能因此背負他們無力償還的學生貸款。

美國各地接受採訪的男性說，他們輟學或是沒有讀大學，是因為覺得讀大學付出的精力和金錢太多，無法透過取得大學文憑得到足夠回報。許多人都說，他們想高中一畢業就去掙錢。