匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕

舊金山 聯合廣場一家路易威登(Louis Vuitton)店19日遭「洗劫一空」。根據推特影片,店玻璃被打碎,現場一片狼藉。警方證實,目前六名嫌犯已被逮捕。

另一段影片顯示,一名男子戴著多個口罩 ,抱著大量剛搶來的LV商品,匆忙地跑離店。鏡頭另一側,幾名警察 突然衝進畫面,攔住了一輛似乎是用來逃跑的汽車。隨後,警察立即用警棍敲砸車窗和玻璃,一名警察拔槍對準車內的人,隨後將其逮捕。

警方證實,目前六名嫌犯已被逮捕,沒有人受傷。

福斯新聞報導稱,目前還不清楚舊金山發生的這起搶劫事件是否與瑞登豪斯的判決案有關。2020年,非裔男子佛洛伊德遭警察跪壓致死案件發生後,聯合廣場曾發生過多起嚴重搶劫案件。

