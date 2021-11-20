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新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘 真偽存疑

匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕

編譯中心／綜合20日電
舊金山聯合廣場一家路易威登（Louis Vuitton）店19日被搶劫。(影片截圖)
舊金山聯合廣場一家路易威登（Louis Vuitton）店19日被搶劫。(影片截圖)

舊金山聯合廣場一家路易威登（Louis Vuitton）店19日遭「洗劫一空」。根據推特影片，店玻璃被打碎，現場一片狼藉。警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕。

另一段影片顯示，一名男子戴著多個口罩，抱著大量剛搶來的LV商品，匆忙地跑離店。鏡頭另一側，幾名警察突然衝進畫面，攔住了一輛似乎是用來逃跑的汽車。隨後，警察立即用警棍敲砸車窗和玻璃，一名警察拔槍對準車內的人，隨後將其逮捕。

警方證實，目前六名嫌犯已被逮捕，沒有人受傷。

➤➤➤14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

福斯新聞報導稱，目前還不清楚舊金山發生的這起搶劫事件是否與瑞登豪斯的判決案有關。2020年，非裔男子佛洛伊德遭警察跪壓致死案件發生後，聯合廣場曾發生過多起嚴重搶劫案件。

警察 舊金山 口罩

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