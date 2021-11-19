人力荒如何解決？地方官員籲退休族及學生填補職缺

加州佛爾森市府官員呼籲退休人士、在家帶小孩的民眾以及學生挺身而出，暫時投入職場，讓當地企業撐過人手不足的危機。圖為維吉尼亞州阿靈頓一個商家門前張貼著招聘啟事。(Getty Images)

人力荒問題如何解決，加州北部居民僅約8萬人的佛爾森(Folsom)市府官員推出奇招，呼籲退休 族、在家帶小孩的家長以及學生，未來半年裡投入職場填補職缺，每周工作20小時，協助因為聘不到人而面臨掙扎的當地商家，能夠度過難關。

美國進入後疫情時期，全美各地雇主都面臨人力短缺問題。哥倫比亞廣播公司(CBS)沙加緬度(Sacramento)地方電視台報導，佛爾森市府官員呼籲退休人士、在家帶小孩的民眾以及學生挺身而出，暫時投入職場，讓當地企業撐過人手不足的危機。

佛爾森商會(Folsom Chamber of Commerce)執行長葛利亞狄(Joe Gagliardi)受訪時說，佛爾森市政府與商會共同推出宣導活動，為當地商店、餐廳等商家在未來六個月底，找到每周可以工作20小時的人力。

葛利亞狄說：「我們希望能幫忙填補人力空缺。」他表示，這只是短期之間的應急方案，必須找到有時間且願意為社區服務的民眾。

他說：「我們並不是要求民眾做白工，我們是希望有時間的民眾，或許考慮撥出一些空檔來幫忙當地商家。」

佛爾森「巴克餐廳」(Back Bistro)老闆巴克(Jeff Back)說，詢問其他餐廳同業後發現，所有雇主都遇到相同問題，「平均每10個人上門應徵，只有1個人會來面試，其他9人則是到了約定時間卻不見人影」。

巴克說，市府推出新計畫之後，已經獲得初步效果。他指出：「只不過才一、兩周時間而已，就已經有好幾個人來跟我們表達願意幫忙，詢問著工作內容」。

在這波缺工潮當中，零售業 及餐廳受到影響最為明顯，原因則與低薪、工時長以及必須忍受顧客無禮對待等有關。原本在零售業及餐廳服務的勞工 ，如今紛紛跳槽，另覓發展。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，某些職缺目前是由青少年、退休人士遞補，2021年暑假期間，青少年就業率創下2008年以來的新高，因為企業在聘不到人的情況下，轉而雇用青少年。

根據統計，今年10月間，約有2.5%的退休人士重返職場，重出江湖的原因則與收入增加、更多發展機會等有關。