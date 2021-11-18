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美要求中日印等國釋出石油儲備 以拉低油價

世界新聞網/綜合報導
路透報導，美要求中日印等國釋出石油儲備。(Getty Images)
路透報導，美要求中日印等國釋出石油儲備。(Getty Images)

路透報導，一些全球最大的原油消費國18日表示，他們考慮動用戰略儲油，中國國儲局也透露，正在進行石油儲備的釋出工作。此前，美國傳出要求多國採取合作行動以壓低全球能源價格。

國際油價自17日以來已下跌約4%，兩大指標原油期貨已跌破每桶80美元價位，紐約原油12月期貨昨日盤中報每桶77.63美元，倫敦原油11月期貨報每桶79.86美元。

路透稍早報導，知情人士透露，美國拜登政府已要求包括中國、印度和日本在內的全球最大石油購買國考慮釋出儲油。美國油價跌至一個月以來的最低點，供應可能增加的猜測正籠罩市場。

中國國儲局昨日對路透表示，正在進行儲油釋出工作，不過當局拒絕對美國要求主要石油消費國考慮合作釋放儲油一事置評。

日本經濟產業省一位官員說，美國已經要求東京在應對高油價方面展開合作，但他不能確認這一要求是否包括合作釋出儲油。這位官員說，按照法律規定，日本不能透過釋放儲油來降低價格。

韓國一位官員證實，已收到美國關於釋放儲油的請求，「我們正在徹底考量美國的請求，但我們不會因為油價上漲而釋放儲油。我們可以在供應不平衡的情況下釋放儲油」。

顧問業者JTD Energy駐新加坡的總經理John Driscoll說：「布蘭特原油現在降到了80美元以下。這對油市產生了短期影響，可能會帶來至少5%的修正。」

國際油價在10月初達七年來高點之後回軟，如今隨相關消息傳出，油價再放緩。

此外，白俄周三宣布因為預期之外的維修工作，要暫時關閉一段俄羅斯輸油管道，預計將展開三天維修工作，德國、波蘭、捷克等國家可能會受到影響。

美國 油價 石油

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