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民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

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民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

記者顏伶如／綜合報導
民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)15日宣布角逐德州州長選舉。路透
民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)15日宣布角逐德州州長選舉。路透

民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)15日宣布角逐德州州長選舉，將與尋求連任的共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)一較高下。美聯社報導分析，共和黨執政的「紅州」當中，德州人口首屈一指，歐洛克幾年來一直嘗試掀起藍潮，2018年角逐德州聯邦參議員雖然失利，卻創下數十年來民主黨候選人在德州參選最為接近勝利的一役。

49歲的歐洛克宣布參選州長之前接受美聯社專訪時說，即將面對的挑戰並不容易，「但是有機會的」。他說，傾聽德州民眾意見之後，深信許多民眾對艾伯特帶領德州的方向，並不滿意。

歐洛克2013年至2019年間擔任民主黨籍德州聯邦眾議員，2018年更換跑道角逐聯邦參議員，卻以2.5%得票率輸給了共和黨對手克魯茲(Ted Cruz)。歐洛克曾參加2020年民主黨總統初選，被視為政壇明日之星，不過參選8個月後由於募款後繼無力，支持者熱情消退，宣布退出初選。

美聯社報導分析，歐洛克參選德州州長可望成為2022年選舉當中，最受矚目且開銷最昂貴的一場選戰。歐洛克具備全國知名度，熟諳媒體操作，擅長爭取注意力及募款，有機會讓全國各地的民主黨支持者紛紛捐款相挺，期盼讓德州翻盤成為「藍州」。

不過，2020年總統大選時，民主黨也曾在德州砸下大手筆選舉經費，最後還是無法撼動共和黨的鐵票倉。前總統川普在德州以5.5%得票率勝出。

美聯社指出，從德州人口結構變化來看，拉丁裔、年輕族群、擁有大學學歷者在德州逐漸成長，是對歐洛克有利的因素。

德州上一次選出民主黨籍州長，是1990年的安‧理查斯(Ann Richards)。今年10月，德州選區重畫法案在艾伯特簽署下生效實施，為共和黨進一步鞏固郊區選區選票。

擔任州長已6年的艾伯特將在州長選舉挑戰第三任的「三連霸」紀錄，美聯社報導指出，艾伯特選舉經費已募得5500萬元，在全美各地爭取連任的現任州長當中，無人足以媲美。

歐洛克宣布參選消息曝光後，艾伯特發言人米納爾(Mark Miner)發表聲明回應說：「德州最不需要的，就是拜登總統激進自由派政策冒充歐洛克來到德州。」

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