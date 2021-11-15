我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

美國抗中重要科技法案卡在眾院 年底前過關難度高

編譯林聰毅／綜合外電
美國國會。（路透）
美國國會。（路透）

美國一項提高對抗中國的競爭力、且為半導體生產提供迫切需要資金的法案，今年6月已在美國參議院獲得兩黨支持順利通過，但之後在眾議院審理的進度停滯，要在年底前完成立法的難度甚高。

雖然拜登總統所屬的民主黨控制參眾兩院，而且白宮將美中競爭列為優先政策，但多名眾議員表示，希望提出眾院自己版本的法案，而不考慮參院通過的美國創新及競爭法案（USICA）。

參議院通過USICA至今已經過了五個月，眾院既未表決自家版本的法案也未接受USICA。在立法議程十分繁重的情況下，若想在年底前表決過關，時間所剩不多。

參院當初是以68票對32票的表決通過這項法案，這是國會少數針對工業政策通過的法案，內容授權以1,900億美元強化美國科技及研究，另外還通過540億美元經費，提升美國在半導體及電信設備的生產與研究。USICA 所處理的許多問題，包括貿易和人權在內，將成為拜登與中國大陸領導人習近平15日虛擬峰會上討論的議題。

一名眾院民主黨領袖的助理不願透露眾院審理此法案的時間表，只表示還有一些需化解參眾兩院歧異的地方。

USICA的部分條款最後可能放入未來幾周內將過的其他法案內。多位議員已提議將USICA的部份內容作為國防授權法案(NDAA)的修正條款。NDAA是一項每年度必須通過的國防政策法案。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日表示，參議院本周料將審理NDAA，可能會將參院通過的USICA內容加入NDAA。他並表示，這將使得與眾院針對USICA的協商能夠在年底前與NDAA一起完成。一些國會助理擔心USICA法案可能要拖到2022年。

眾院 美國 參議院

上一則

拜登任命前紐奧良市長蘭德魯 協調監督基建案執行

延伸閱讀

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注
拜登任命前紐奧良市長蘭德魯 協調監督基建案執行

拜登任命前紐奧良市長蘭德魯 協調監督基建案執行
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15

超人氣

更多 >
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂