美國抗中重要科技法案卡在眾院 年底前過關難度高

美國國會。（路透）

美國 一項提高對抗中國的競爭力、且為半導體生產提供迫切需要資金的法案，今年6月已在美國參議院 獲得兩黨支持順利通過，但之後在眾議院審理的進度停滯，要在年底前完成立法的難度甚高。

雖然拜登總統所屬的民主黨控制參眾兩院，而且白宮將美中競爭列為優先政策，但多名眾議員表示，希望提出眾院 自己版本的法案，而不考慮參院通過的美國創新及競爭法案（USICA）。

參議院通過USICA至今已經過了五個月，眾院既未表決自家版本的法案也未接受USICA。在立法議程十分繁重的情況下，若想在年底前表決過關，時間所剩不多。

參院當初是以68票對32票的表決通過這項法案，這是國會少數針對工業政策通過的法案，內容授權以1,900億美元強化美國科技及研究，另外還通過540億美元經費，提升美國在半導體及電信設備的生產與研究。USICA 所處理的許多問題，包括貿易和人權在內，將成為拜登與中國大陸領導人習近平15日虛擬峰會上討論的議題。

一名眾院民主黨領袖的助理不願透露眾院審理此法案的時間表，只表示還有一些需化解參眾兩院歧異的地方。

USICA的部分條款最後可能放入未來幾周內將過的其他法案內。多位議員已提議將USICA的部份內容作為國防授權法案(NDAA)的修正條款。NDAA是一項每年度必須通過的國防政策法案。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日表示，參議院本周料將審理NDAA，可能會將參院通過的USICA內容加入NDAA。他並表示，這將使得與眾院針對USICA的協商能夠在年底前與NDAA一起完成。一些國會助理擔心USICA法案可能要拖到2022年。