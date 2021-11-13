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控川普性騷 誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

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控川普性騷 誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

中央社紐約13日綜合外電報導
「誰是接班人」參賽者瑟沃斯指控美國前總統川普對她性騷擾，卻在12日中止5年纏訟，未獲得道歉或賠償。(美聯社)
「誰是接班人」參賽者瑟沃斯指控美國前總統川普對她性騷擾，卻在12日中止5年纏訟，未獲得道歉或賠償。(美聯社)

川普實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）參賽者瑟沃斯指控美國前總統川普對她性騷擾，遭川普反稱她說謊，於是控告川普妨害名譽。她12日中止5年纏訟，未獲得道歉或賠償。

路透社報導，瑟沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟，使得川普（Donald Trump）不用就性騷擾指控宣誓作證。他被控在2007年瑟沃斯尋求事業建議後，對她強吻、撫摸。

瑟沃斯於2017年1月，在曼哈頓的紐約州法院對川普提告，理由是川普說女性對他的這類指控都是「謊言」，並在推特（Twitter）轉發文章說她的指控是「騙局」，這麼做已嚴重傷害她的名譽。

川普否認瑟沃斯的性騷擾指控，稱背後有政治動機。瑟沃斯於2005年出演川普的電視實境秀。

瑟沃斯的代表律師威金森（Beth Wilkinson）和彭札（Moira Penza）發布聯合聲明表示：「瑟沃斯不希望繼續和被告的訴訟，並保留她談論過去經歷的自由。」

川普的律師哈巴（Alina Habba）在電子郵件中表示：「瑟沃斯做了審慎的決定，自願撤銷訴訟而未要求任何賠償或律師費。她毫無選擇只能這麼做，因為事實已經很明顯，我的當事人沒有犯下任何過錯。」

威金森和彭札沒有立即回應置評要求。

川普則表示：「每當有這類事情發生，總是令人十分遺憾。但也顯示為了真相與正義而戰的重要性。唯有勝利能重建一個人的聲譽。」

川普 性騷擾 紐約州

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