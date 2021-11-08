四名太空人搭SpaceX天龍號 平安返抵地球

飛龍號駕駛艙內情景。（美聯社、NASA）

約半年前赴國際太空站(ISS)執行Crew-2任務的四名太空人 ，8日搭乘太空探索公司SpaceX飛龍號(Dragon)太空船平安返回地球；飛龍號利用四頂大型降落傘減速降落，於東岸時間8日晚間10時33分平安落入佛羅里達州潘沙科拉(Pensacola)的墨西哥灣海域水面。

Crew-2有四名太空人，分別為國家航空暨太空總署(NASA )團隊指揮官金布勞(Shane Kimbrough)、梅根 ‧麥克阿瑟(Megan McArthur)、法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)，以及代表日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的日籍太空人興出彰彥(Akihiko Hoshide)；他們今年4月出發前往ISS，進行199天的任務。

金布勞在飛龍號落入平靜水域後，透過無線通訊告訴中央控制團隊說：「回到地球很棒。」

NASA發言人喬登(Gary Jordan)說：「太空人準時抵達預定地點。」他表示，太空組員等待航具回收艇「GO Searcher」前往固定飛龍號並接駁太空人出艙的海況平穩。

太空航具回收人員打開艙門後，醫療人員進入艙內檢查太空人的身體狀況；直播畫面顯示，四名太空人心情愉悅，比出姆指向上的手勢。

梅根‧麥克阿瑟率先出艙，她向鏡頭微笑揮手後，乘坐醫療椅離開；之後金布勞、興出彰彥和佩斯凱依序出艙。

金布勞等人原訂8日上午降落，但考量太空航具回收區的海上風勢過於強勁而延後返航。

佩斯凱8日推文附上ISS在星空中閃耀的縮時影片寫道：「多一晚欣賞迷人景色，誰會抱怨呢？我會想念我們的太空船！」

Crew-2任務太空人返抵地球後，將為最快訂10日晚間出發的另四名太空人前往ISS鋪路。

原本後者任務要先發射，但因為天氣惡劣和未公布的一名太空人身體狀況而延期。

目前ISS上有一名美國太空人和兩名俄羅斯太空人，他們將迎接四名接替金布勞等四人前往ISS執行任務的另一批太空人。