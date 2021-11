歐巴馬COP26向青年喊話 卻遭吐槽：美國食言

美國 前總統歐巴馬 於英國時間8日造訪蘇格蘭格拉斯哥,在聯合國第26屆氣候大會(COP26 )發表演講,表示「談到對抗氣候變遷,時間真的快要不夠了!」他強調,自從拜登上台,美國重新加入《巴黎協定》,「美國政府再次參與,準備重拾領導腳色。」

歐巴馬一站上講台,受到與會人士熱烈掌聲歡迎,他說,在這個疫情蔓延的時候,能夠到任何國家旅行都很棒。歐巴馬說,他現在只是一介平民,參加這個大會不用再打領帶,雖然他不是一定要來參加,但只要關於拯救全球的氣候行動,「你們很難將我隔絕在外」。

他說《巴黎協定》是成功的,全球不論大國小國都承諾要對抗氣候威脅,自從2015年《巴黎協定》簽訂後,有些極具意義的承諾已經達成,格拉斯哥大會也達成一些協議,但是,「要處理這個危機,我們做得還是不夠」。

歐巴馬(Barack Obama)擔任總統時,達成最重要的國際協議之一即為2015年的《巴黎協定》(Paris Agreement)。當年,聯合國各締約方協議,要致力將地球升溫,控制在攝氏2度之內,並努力追求1.5度之內目標。

歐巴馬在演說不斷向年輕人喊話,要年輕人發揮力量。然而,就在歐巴馬今天造訪格拉斯哥之際,來自烏干達的氣候社運人士娜卡特(Vanessa Nakate)卻在推特開炮,痛批美國不守信用,原先承諾的1000億美元氣候資金始終沒到位。這是因為前總統川普在上任後就退出《巴黎協定》,導致全球氣候行動頓失美國領導與金援。

娜卡特寫道:「歐巴馬先生,你承諾1000億美元氣候金融資金時,我當時13歲。美國沒有信守承諾,將會導致非洲的人命損失。對於這筆能夠拯救生命的資金,全球最富有的幾個國家並未做出足夠貢獻。你想要跟COP26的青年碰面,我們想要的是行動。」

Mr @BarackObama, I was 13 when you promised $100B #ClimateFinance. The US has broken that promise, it will cost lives in Africa. Earth's richest country does not contribute enough to life-saving funds. You want to meet #COP26 youth. We want action. Obama & @POTUS #ShowUsTheMoney pic.twitter.com/40HCsqA5s3