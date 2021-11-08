歐巴馬COP26向青年喊話 卻遭吐槽：美國食言

前總統歐巴馬8日在氣候峰會演講。(美聯社)

美國 前總統歐巴馬 於英國時間8日造訪蘇格蘭格拉斯哥，在聯合國第26屆氣候大會（COP26 ）發表演講，表示「談到對抗氣候變遷，時間真的快要不夠了！」他強調，自從拜登上台，美國重新加入《巴黎協定》，「美國政府再次參與，準備重拾領導腳色。」

歐巴馬一站上講台，受到與會人士熱烈掌聲歡迎，他說，在這個疫情蔓延的時候，能夠到任何國家旅行都很棒。歐巴馬說，他現在只是一介平民，參加這個大會不用再打領帶，雖然他不是一定要來參加，但只要關於拯救全球的氣候行動，「你們很難將我隔絕在外」。

他說《巴黎協定》是成功的，全球不論大國小國都承諾要對抗氣候威脅，自從2015年《巴黎協定》簽訂後，有些極具意義的承諾已經達成，格拉斯哥大會也達成一些協議，但是，「要處理這個危機，我們做得還是不夠」。

歐巴馬（Barack Obama）擔任總統時，達成最重要的國際協議之一即為2015年的《巴黎協定》（Paris Agreement）。當年，聯合國各締約方協議，要致力將地球升溫，控制在攝氏2度之內，並努力追求1.5度之內目標。

歐巴馬在演說不斷向年輕人喊話，要年輕人發揮力量。然而，就在歐巴馬今天造訪格拉斯哥之際，來自烏干達的氣候社運人士娜卡特（Vanessa Nakate）卻在推特開炮，痛批美國不守信用，原先承諾的1000億美元氣候資金始終沒到位。這是因為前總統川普在上任後就退出《巴黎協定》，導致全球氣候行動頓失美國領導與金援。

娜卡特寫道：「歐巴馬先生，你承諾1000億美元氣候金融資金時，我當時13歲。美國沒有信守承諾，將會導致非洲的人命損失。對於這筆能夠拯救生命的資金，全球最富有的幾個國家並未做出足夠貢獻。你想要跟COP26的青年碰面，我們想要的是行動。」