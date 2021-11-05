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竊取美國航太科技機密 中國間諜面臨60年刑期

中央社／華盛頓5日綜合外電

美國司法部今天表示，聯邦陪審團裁定中國國安部間諜徐延軍（Yanjun Xu，音譯，前譯徐彥鈞）密謀竊取美國多家航空和航太公司商業機密有罪。

根據新聞稿，徐延軍各罪加總最高面臨60年有期徒刑和500多萬美元罰款，聯邦地區法院法官將擇日判決。

路透報導，徐延軍是首位被引渡到美國受審的中國特工，遭判2項密謀和企圖從事經濟間諜活動罪名，以及1項密謀竊取商業機密罪和2項商業機密竊盜未遂罪。

徐延軍2018年在比利時遭逮捕後引渡抵美，是美國首次將中國情報官員自第3國引渡。

美國聯邦調查局（FBI）助理局長柯勒（Alan E. Kohler Jr.）今天在聲明中說，FBI持續與美國數十個機關合作分享情報和資源，以遏阻中華人民共和國不法活動。

他說：「對於那些懷疑中華人民共和國真正目標的人來說，這應是一記警鐘。他們一直在竊取美國技術，讓他們的經濟和軍事受益。」

此案可追溯到2013年，徐延軍被控利用多個化名代表中國從事經濟間諜活動及竊取商業秘密。新聞稿說，多家美國航空和航太公司是他的目標，包括奇異航空（GE Aviation）。

美國之音（VOA）網站報導，徐延軍是中國國安部江蘇省國安廳的副處長，從2013年12月起開始招募在航空公司工作的專家。聯邦檢方說，徐延軍以及他人提出願意支付費用，請專家以到大學辦講座的名義赴中國。

檢方表示，針對徐延軍的一項具體指控是他試圖為中國政府竊取與奇異航空獨家複合材料飛機發動機風扇有關的技術，這是其他公司都未能複製的技術。

美國 中國 間諜

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