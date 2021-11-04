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40多國允淘汰燃煤 美中未入列

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40多國允淘汰燃煤 美中未入列

國際組／綜合報導
歐洲最大的波蘭貝烏哈圖夫燃煤電廠，煙囪冒出濃密煙霧。（美聯社）
歐洲最大的波蘭貝烏哈圖夫燃煤電廠，煙囪冒出濃密煙霧。（美聯社）

英國政府表示，波蘭、越南和智利等燃煤大國在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上，承諾將逐步擺脫煤炭。目前已有40多個國家和上百個組織簽署這項淘汰煤炭協議。

燃煤產生的溫室氣體是引發氣候變遷元凶。英國廣播公司（BBC）報導，簽署協議的各方已承諾停止對國內外新燃煤發電廠的所有投資。不過，澳洲、印度、中國和美國等一些全球最大的煤炭消費國，並未簽署。

英國說，簽署國也同意主要經濟體應在2030年代逐步淘汰燃煤發電，而較貧窮國家應在2040年代廢止。

英國商業、能源暨產業策略部部長夸騰表示：「終結燃煤發電近在眼前。世界正朝著對的方向前進，隨時準備終結燃煤發電，轉而打造使用潔淨能源的未來，擁抱其帶來的環境和經濟效益。」

目前已有40多國與100多個組織簽署這項協議。英國表示，波蘭、越南和智利等18國首次同意逐步淘汰煤炭，不再建設或投資新的燃煤發電廠。幾家大型銀行也簽署協議，他們同意不再資助煤炭產業。

不過，英國在野黨工黨影子商務大臣米勒班說，中國和其他碳排放大國並未承諾停止在國內增加燃煤發電。中國9月表示將停止資助海外興建燃煤電廠，但這項承諾並未包含國內計畫。

米勒班還說，在逐步淘汰石油和天然氣方面，也沒有任何成果。

儘管全球在減少使用燃煤方面已有所進展，2019年燃煤發電仍占全球總發電量約37%。

南非、波蘭和印度等國將須為潔淨能源發展投入大量資金；而英、美等國家2日已在會中宣布，將與南非建立規模85億美元的夥伴關係，幫助南非更快淘汰燃煤。

出席COP26的綠色和平組織代表團團長歐索尼奧說，整體而言，這項聲明仍遠未達到這個關鍵10年要淘汰化石燃料所需的雄心壯志。

英國 中國 南非

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