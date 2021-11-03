伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

前總統川普 的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利 模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝，享年49歲。72歲的伊凡娜‧川普日前對「眾生相」(People)雜誌說，聽到惡耗有如晴天霹靂。

2008年4月，個人資產估計有3000萬元的伊凡娜‧川普，與交往約6年的魯比康迪在川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)結婚。根據媒體報導，耗資300萬元的豪華婚禮賓客約400人，結婚蛋糕則有12呎高，伊凡娜‧川普的女兒伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)擔任伴娘。

這段婚姻僅維繫約一年，2009年便以離婚收場。出生於捷克的伊凡娜‧川普曾任模特兒，1997年梅開二度與紐約 房地產大亨川普結婚，成為川普的第一任妻子，婚後育有三名兒女。

「眾生相」報導，49歲的魯比康迪罹患皮膚癌已約一年，因為併發症而於上周五過世。伊凡娜‧川普上周六證實魯比康迪過世的消息，並說聽到死訊有如晴天霹靂。

2008年婚禮前倒數幾周，伊凡娜‧川普因簽署婚前協議與魯比康迪爆發爭執，佛州棕櫚灘警察局(Palm Beach Police)接獲家暴案件報案前往現場，魯比康迪遭到員警銬上手銬戴走，但由於沒有遭到起訴，不久之後便獲釋。

2018年，伊凡娜‧川普與魯比康迪搭檔參加義大利版本的「與明星共舞」(Dancing with the Stars)舞蹈比賽實境節目。當時伊凡娜‧川普並對媒體透露已與魯比康迪復合，2019年則宣布兩人再度分手。

對於分手原因，她說，魯比康迪大多時間都在義大利，工作忙碌，她自己則待在紐約、邁阿密及聖托倍(Saint-Tropez)，「遠距戀情真的很難維持」。她表示，和平分手之後，兩人依然還是好朋友。