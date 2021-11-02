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華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師：她是意外致死

特派員黃惠玲／綜合報導
密蘇里州男子被控謀殺妻子紀夢奇，辯護律師稱紀夢奇為意外致死。（美聯社）
密蘇里州男子被控謀殺妻子紀夢奇，辯護律師稱紀夢奇為意外致死。（美聯社）

涉嫌殺害妻子紀夢奇(Mengqi Ji)的密蘇里州男子艾立吉(Joseph Elledge)辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)說，紀夢奇之死實為一場悲慘事故。

羅森布盧姆2日該宗一級謀殺罪的開庭陳詞中，說，艾立吉是在他們位於哥倫比亞市的家中，與妻子發生爭執時推了她，導致紀夢奇摔倒並撞到了頭部。

之後紀夢奇起身並走去房間睡覺，艾立吉直到第二天發現她已經死了。

羅森布盧姆説，在發現紀夢奇死亡後，艾立吉沒有撥打911，而是把紀的屍體放在了自己的車內。

羅森布盧姆也承認，艾立吉做了一系列錯誤的決定，尤其他發現妻子死亡後，未尋求幫助，而是把屍體放在他汽車的後車箱，但他表示，證據將表明艾立吉並非有意殺害他的妻子。

羅森布盧姆說，艾立吉計畫在審判期間為自己辯護。

檢察官奈特(Dan Knight)在開庭陳詞中表示，艾立吉在他們的婚姻中，以及紀夢奇死亡的那個晚上都在虐待她。

他也向陪審團指出，將讓陪審員聆聽約九小時的時錄音，其中一些是艾立奇錄製的，另一些是紀夢奇錄製的。

2日下午首先播放的是近一個小時的電話錄音，其中艾立奇責罵紀夢奇「像豬一樣吃東西」，並反覆咒罵她，批評她的母親，錄音中可以聽到紀夢奇在抽泣。

艾立奇還反覆問紀「你想讓我離開嗎？我要離開，再也不回來了。我在這不開心。你要我離開這裏嗎？告訴我。」

紀回答「沒有。」

奈特還提到，艾立奇在一本名為「不滿」的日記中，記錄了他恨妻子的原因，還有另一個筆記本上，寫著關於他妻子失蹤一事他該如何面對媒體。

紀夢奇 密蘇里州 911

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